Diretta Italia Slovacchia streaming video Rai Due: orario e risultato live della prima partita delle azzurre ai Mondiali volley 2025.

DIRETTA ITALIA SLOVACCHIA (RISULTATO 1-0): 25-20 NEL PRIMO SET!

La diretta Italia Slovacchia ha aperto per le Azzurre i Mondiali volley 2025 in Thailandia, il c.t. Julio Velasco ha scelto la formazione più attesa, con Orro in palleggio, Egonu opposta, Sylla e Nervini schiacciatrici, capitan Danesi e Fahr centrali e De Gennaro libero. Ne approfittiamo per evidenziare pure che nel nostro girone si è già giocata l’altra partita della prima giornata e il Belgio ha sconfitto Cuba con un netto 3-0.

Il primo set ci ha indicato che l’Italia ha naturalmente qualcosa in più rispetto alla Slovacchia, ma che ancora non tutto funziona al meglio, come tutto sommato ci può stare al debutto iridato e dopo alcune settimane di lavoro al termine della trionfale VNL. Le Azzurre hanno costruito in fretta un buon margine di vantaggio, che in più occasioni ha toccato anche il +5, poi però la Slovacchia è rientrata fino al -1 sul 20-19 Italia. Nel momento decisivo però è emersa la differenza, fino al 25-20 favorito anche da due errori slovacchi sugli ultimi due punti del set. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA SLOVACCHIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

SI COMINCIA!

Possiamo finalmente vivere la diretta Italia Slovacchia per i Mondiali volley 2025, e allora brevemente ricordiamo che l’ultimo titolo iridato della nostra nazionale è quello del 2002, edizione disputata in Germania che aveva visto l’Italia battere gli Usa in una finale tiratissima, ispirata dal super talento di Elisa Togut ma lanciata anche da nomi di altissimo profilo come Simona Rinieri, Manuela Leggeri, Paola Cardullo, Francesca Piccinini, Eleonora Lo Bianco e la compianta Sara Anzanello, una nazionale allenata da Marco Bonitta che era riuscita a fare la storia della nostra pallavolo femminile.

Da quel momento le cose sono peggiorate; ai Mondiali due titoli consecutivi per la Russia e la Serbia – con in mezzo il successo degli Stati Uniti – ma l’Italia se non altro nelle ultime due edizioni è tornata a medaglia con l’onorevole sconfitta in finale nel 2018 e poi il terzo posto strappato agli Usa tre anni fa. Adesso con Julio Velasco si sogna inevitabilmente il ritorno sul trono iridato, ma i Mondiali volley 2025 saranno lunghi e pieni di insidie; questo di oggi è solo l’esordio, ma è da vivere con piena attenzione e quindi possiamo davvero metterci comodi e lasciar parlare il campo, la diretta Italia Slovacchia prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIANO I MONDIALI AZZURRI!

Con la diretta Italia Slovacchia, in programma alle ore 15:30 di venerdì 22 agosto 2025 presso lo stadio municipale di Phuket in Thailandia, iniziano i nostri Mondiali volley 2025: la nazionale femminile arriva all’appuntamento iridato da grande favorita, e con il sogno di un titolo che manca da ben 23 anni.

Un’Italia che negli ultimi tempi ha saputo dominare la scena: il ritorno di Julio Velasco alla guida ha coinciso con la vittoria delle ultime due edizioni di Nations League, la più recente ancora freschissima, ma soprattutto le azzurre sono riuscite a mettere al collo la straordinaria medaglia d’oro olimpica.

È dunque la nazionale di riferimento, senza se e senza ma; certamente le avversarie lungo la strada non mancheranno e il Mondiale come detto può essere un tabù, ma lo erano anche i Giochi eppure abbiamo spezzato la lunga maledizione.

La diretta Italia Slovacchia presenta per noi un esordio morbido, il girone B prevede anche la presenza di Belgio e Cuba e possiamo dire che, salvo cataclismi, il primo posto non ci dovrebbe sfuggire ma sarà comunque importante dosare le energie, e dovrà essere bravo Velasco a far eventualmente ruotare le nostre ragazze.

DIRETTA ITALIA SLOVACCHIA: AVVIO ABBORDABILE

Ci apprestiamo allora a vivere la diretta Italia Slovacchia, che apre i Mondiali volley 2025 per la nostra nazionale: il girone B sarà disputato interamente a Phuket e la formula del torneo è particolarmente semplice, ci sono infatti otto gironi, ciascuno composto da quattro nazionali, con le prime due che si qualificano agli ottavi di finale dove, inevitabilmente, inizia la fase ad eliminazione diretta. Il compito dell’Italia sarà quello di vincere il girone per evitare brutte sorprese, sotto forma di qualche accoppiamento ostico già nel primo turno da dentro o fuori; missione come detto ampiamente possibile.

Del resto l’Italia ha dimostrato anche in Nations League di poter dominare; non possiamo prendere in termini assoluti la competizione che si è conclusa poco fa, ma possiamo sicuramente dire che la nazionale di Julio Velasco ha fatto piazza pulita di tutte le avversarie, ottenendo vittorie anche nette. Sta procedendo molto bene anche la tanto chiacchierata convivenza tra Paola Egonu e Ekaterina Antropova, ormai però un tema del passato; vedremo, adesso ci concentriamo su questa diretta Italia Slovacchia sapendo che la vittoria è il risultato più probabile, ma anche che come sempre sarà il campo a dover fornire il suo responso.