Diretta Italia Slovacchia/ Streaming video Rai: Settebello agli Europei, pallanuoto

DIRETTA ITALIA SLOVACCHIA: DEBUTTO MORBIDO!

Italia Slovacchia, in diretta dalla Spaladium Arena della città croata di Spalato alle ore 15.30 di oggi pomeriggio, lunedì 29 agosto, è la partita di pallanuoto che si giocherà come primo impegno della nostra Nazionale negli Europei di pallanuoto maschile 2022. L’avventura continentale completa un’estate già ricchissima di emozioni per il nostro Settebello, già secondo ai Mondiali di Budapest – anche se l’argento lascia sempre rimpianti quando arriva dopo una sconfitta ai rigori nella finalissima – e poi vincitore della World League per la prima volta nella storia, unico titolo che ancora mancava in bacheca al Settebello.

La diretta di Italia Slovacchia dovrebbe proporci un debutto francamente morbido, curiosamente identico a quello di sabato delle ragazze del Setterosa: la differenza di valore tecnico è netta, la vittoria sulla carta dovrebbe essere poco più di una formalità, possibilmente anche con uno scarto piuttosto netto, che potrebbe poi tornare comodo nella classifica del girone A di questi Europei di pallanuoto femminile, che oltre ad Italia e Slovacchia comprende anche Georgia e Montenegro, che naturalmente affronteremo tutte nei prossimi giorni. Adesso però pensiamo ad iniziare gli Europei con il piede giusto: che cosa ci dirà la diretta di Italia Slovacchia?

DIRETTA ITALIA SLOVACCHIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Slovacchia sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di pallanuoto: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Sport + HD, il canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video di Italia Slovacchia tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA SLOVACCHIA

DIRETTA ITALIA SLOVACCHIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Slovacchia, dobbiamo innanzitutto ricordare chi sono i 15 giocatori convocati dal c.t. Sandro Campagna per questi Europei di pallanuoto maschile in Croazia. Si tratta di Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Nicholas Presciutti e Francesco Di Fulvio (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvarosi), Giacomo Cannella e Marco Del Lungo (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar). Brescia e Pro Recco con quattro giocatori a testa recitano la parte del leone, ma di certo questa non è una sorpresa per la pallanuoto italiana.

Italia Slovacchia, salvo sorprese, dovrebbe essere poco più di una formalità, ma attenzione: la formula è quella ormai consueta che promuove la prima classificata di ogni girone direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze dovranno affrontarsi in spareggi incrociati per entrare a loro volte tra le migliori otto di questi Europei di pallanuoto maschile. L’unico spauracchio dovrebbe essere il Montenegro, ma potrebbe essere decisiva anche la differenza reti, quindi nessun dettaglio andrà tralasciato. Arriverà quindi la vittoria – possibilmente con largo scarto – nella diretta di Italia Slovacchia?

