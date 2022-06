Diretta/ Italia Slovenia streaming video e tv: esordio per Pozzecco (Basket)

DIRETTA ITALIA SLOVENIA BASKET: AMICHEVOLE DI LUSSO PER IL DEBUTTO DI POZZECCO

Italia Slovenia, in diretta sabato 25 giugno 2022 alle ore 20.30 a Trieste sarà una sfida amichevole tra le due Nazionali di basket. Appuntamento molto importante per gli azzurri perché segnerà l’esordio di Gian Marco Pozzecco sulla panchina dell’Italia come Commissario Tecnico. La sfida sarà di fatto una gara di preparazione all’ultima partita della prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023 (Paesi Bassi-Italia il 4 luglio ad Almere). In attesa di fare sul serio il CT vuole testare il livello della Nazionale da riportare alle fasi finali dei massimi tornei internazionali.

Gianmarco Pozzecco nuovo ct Italia di basket?/ In pole per sostituire Meo Sacchetti

L’Italia parte sulla carta sfavorita contro la forte Slovenia, che potrà contare anche sulla sua punta di diamante, uno dei giocatori più forti del panorama internazionale. Luka Doncic infatti sarà della partita: la Federbasket slovena lo ha infatti confermato attraverso un tweet. “Luka Doncic ha ricevuto il via libera ed è già a Trieste. Nel pomeriggio si allenerà con la squadra e sabato sarà in campo contro l’Italia“. Il pubblico triestino potrà dunque ammirare l’asso dei Dallas Mavericks, che in NBA ha tenuto quest’anno in regular season una media di 28.4 punti, 9.1 rimbalzi e 8.7 assist.

Italia basket si rifiuta di giocare contro Russia/ Petrucci vs Fiba: "Come Pilato"

DIRETTA ITALIA SLOVENIA BASKET STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Italia Slovenia, amichevole tra le due Nazionali di basket, sarà visibile per gli abbonati sul canale Sky Sport (numero 201 della piattaforma, Sky Sport Uno), disponibile anche in diretta streaming video su Sky Go e NOW per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Italia Slovenia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.20, mentre l’eventuale successo della Slovenia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.10.

DIRETTA/ Italia Islanda (risultato finale 95-87): azzurri di nuovo in corsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA