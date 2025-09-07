Diretta Italia Slovenia streaming video Rai 2: orario e risultato live dell’ottavo di finale di Eurobasket 2025, oggi domenica 7 settembre

DIRETTA ITALIA SLOVENIA (RISULTATO 40-50): INTERVALLO!

Italia Slovenia 40-50: c’è la reazione da parte degli azzurri, che viene spinta da Simone Fontecchio che finalmente mostra sprazzi di talento e gioca un secondo quarto di grande intensità e qualità. Sulla sua scia anche giocatori come Alessandro Pajola e Marco Spissu si mettono in moto: arrivare a uno svantaggio in singola cifra è un affare per un’Italia che nel primo quarto era stata totalmente in balia di Luka Doncic, che continua ad essere l’ancora di una Slovenia che trova da lui oltre la metà dei punti di questa partita. Il punto è proprio questo: se il numero 77 si ferma, l’Italia ha tutte le chance per rientrare e infatti a 1’14’’ dalla sirena di metà tempo siamo 38-45.

DIRETTA/ Italia Cipro (risultato finale 89-54): facile +35 per gli Azzurri! (Europei 2025, oggi 4 settembre)

Significa che gli azzurri hanno piazzato un parziale di 27-16, utile a riaprire del tutto il discorso dell’ottavo di finale agli Europei basket 2025; se Fontecchio dovesse esaltarsi nel duello con Doncic potremmo realmente vederne delle belle perché adesso i balcanici hanno molti meno punti di riferimento rispetto all’inizio. Le cifre di metà tempo: per Doncic siamo comunque a numeri irreali, vale a dire 30 punti, 9/13 dal campo e 4/8 dalla lunga distanza, più 5 rimbalzi e 8/9 ai liberi. Fontecchio risponde con 13 punti, 4/7 e 3/6: il secondo quarto è di nostra competenza per così dire, vedremo adesso il secondo tempo… (agg. di Claudio Franceschini)

Infortunio Niang, evitata la lesione/ Salta solo l'ultima partita con Cipro (3 settembre 2025)

ITALIA SLOVENIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Splendida copertura per la diretta Italia Slovenia in tv: in chiaro su Rai Due, per gli abbonati su Sky Sport e poi addirittura quattro opzioni per la diretta streaming video, perché ai servizi delle due emittenti si aggiungono pure DAZN e Courtside 1891 FIBA.

DIRETTA ITALIA SLOVENIA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

ITALIA SLOVENIA (RISULTATO 11-29): PARTITA DURISSIMA!

Italia Slovenia 11-29: nel primo quarto gli azzurri soffrono, notizia che naturalmente già sapevamo. Luka Doncic mostra tutto il suo potenziale, determinato a far vedere di poter arrivare in fondo con la sua nazionale: alla prima sirena lo score del fenomeno dei Los Angeles Lakers recita 22 punti, 7/10 dal campo, 3/6 dall’arco e 4 rimbalzi, ma curiosamente ancora senza assist (ci sono però due recuperi). La Slovenia si appoggia di fatto solo a lui, trovando comunque canestri importanti anche da Gregor Hrovat e Martin Krampelj con quest’ultimo che si fa notare anche sotto i tabelloni.

DIRETTA/ Italia Spagna (risultato finale 67-63): rimonta azzurra! (Europei 2025, 2 settembre)

Proviamo a tenere botta, ma il nostro avvio al tiro è pessimo: Nicolò Melli viene offensivamente coinvolto ma spara a salve, Simone Fontecchio invece rimane avulso dal gioco azzurro e come conseguenza di una manovra poco fluida soffriamo moto anche a rimbalzo, tanto che a 1’23’’ dal termine del quarto Doncic, con due triple ravvicinate, ci spedisce addirittura a -16 (9-25) senza una parvenza di reazione da parte di un’Italia che subisce uno 0-8 pesantissimo. Siamo sotto di 18 al termine del primo quarto: l’ottavo degli Europei basket 2025 è già una montagna da scalare, ma siamo fiduciosi che questa nazionale possa girare le carte in tavola… (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA SLOVENIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La storia verso la diretta Italia Slovenia è in realtà molto negativa per gli Azzurri, che hanno vinto solamente una delle otto partite giocate contro la Nazionale slovena in contesti ufficiali. Era il 20 agosto 2006 e le due squadre si affrontarono ai Mondiali, con successo per 80-76 dell’Italia che ai tempi era argento olimpico in carica. Prima e dopo, solo delusioni, compresa la sconfitta per 89-85 agli ultimi Mondiali del 2023, anche se in quel caso era il torneo di classificazione per le squadre già eliminate, quindi con importanza molto relativa.

Agli Europei tre precedenti e altrettante sconfitte nel 2003, 2007 e 2013, quindi oggi pomeriggio a Riga bisognerà provare a ribaltare la storia, magari per onorare Giorgio Armani, che dopo la vittoria contro Cipro è stato ricordato da Gianmarco Pozzecco e da tutti i suoi giocatori. Adesso però finalmente conta solo quello che succederà in campo, eccoci alla palla a due per aprire la diretta Italia Slovenia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: OTTAVO DI FINALE CONTRO DONCIC

Dopo un lungo viaggio da Limassol a Riga, gli Azzurri sono pronti a scendere in campo nella capitale lettone per la diretta Italia Slovenia, che si giocherà alle ore 17.30 italiane di oggi pomeriggio, domenica 7 settembre, per gli ottavi di finale degli Europei di basket 2025, che da qui in poi saranno interamente ospitati appunto a Riga.

Il cammino dell’Italia fino a questo momento è stato brillante: nella fase a gironi abbiamo perso al debutto contro la Grecia, ma poi abbiamo infilato quattro vittorie consecutive, compresa quella contro la Spagna, la cui eliminazione già nella prima fase di Eurobasket 2025 è stata senza dubbio finora la notizia più clamorosa del torneo.

L’ultimo successo è stato quello ottenuto giovedì contro Cipro, anche se infine non è bastato per prenderci il primo posto. Abbiamo chiuso in seconda posizione il girone C, di conseguenza oggi la nostra rivale negli ottavi sarà la terza del girone D, cioè la Slovenia di Luka Doncic. Onestamente poteva andarci meglio, ma questi due gruppi sono stati i più incerti e combattuti e quindi logica conseguenza è che non ci possono essere partite facili in questi incroci.

Anche gli sloveni hanno iniziato male e finito in crescendo: prima le due sconfitte contro Polonia e Francia, poi i tre successi ai danni di Belgio, Islanda e Israele. La diretta Italia Slovenia metterà quindi di fronte due squadre in salute, sarà un peccato che una delle due debba già uscire di scena oggi, speriamo naturalmente che l’amaro destino non tocchi agli Azzurri…

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: DUE SQUADRE MOLTO DIVERSE

Verso la diretta Italia Slovenia, non possiamo fare a meno di evidenziare che si tratta di due formazioni molto diverse. Alcuni numeri essenziali spiegano molto bene il concetto: la Slovenia nella fase a gironi ha segnato 469 punti, che su cinque partite disputate fanno una media di 93,8 punti per incontro. L’Italia risponde con 396 punti al proprio attivo, significa che gli Azzurri nella fase a gironi hanno segnato in media 79,2 punti per partita, oltre 14 in meno rispetto alla Slovenia, che quindi può contare su una forza davvero notevole in attacco, in particolare proprio grazie a Doncic che, con 31,3 punti di media a partita, è stato il miglior realizzatore di tutta la fase a gironi.

D’altro canto, l’Italia ha subito solamente 333 punti ed è stata la migliore squadra fra le 24 partecipanti in questa voce: la media è di 66,6 punti a incontro concessi dalla nostra difesa agli avversari. La Slovenia invece in difesa ha faticato abbastanza, concedendo ben 452 punti che sono 90,4 di media. La differenza di addirittura 24 punti a partita, stavolta favore dell’Italia. Le statistiche non sempre dicono tutto e a volte se ne fa un uso esagerato, ma in questo caso le differenze sono nettissime e allora ci è sembrato giusto presentarle per cercare di capire cosa ci attenderà nella diretta Italia Slovenia…