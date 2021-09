Diretta Italia Slovenia/ Streaming video Rai 2: per il poker! (Europei volley)

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: TEST IMPEGNATIVO!

Italia Slovenia, in diretta dalla Ostravar Aréna di Ostrava (Repubblica Ceca), si giocherà alle ore 15.45 di oggi pomeriggio, mercoledì 8 settembre 2021, e sarà la quarta uscita della Nazionale italiana di volley agli Europei di pallavolo maschile che di fatto segnano l’inizio di un nuovo ciclo per l’Italia, che ha cambiato c.t. affidandosi a Fefè De Giorgi e ha rinnovato moltissimo anche la rosa dei giocatori rispetto alle Olimpiadi di Tokyo. La diretta di Italia Slovenia sarà dunque un nuovo test per gli Azzurri, che a differenza delle ragazze hanno davvero cominciato un cammino nuovo, con tanti giovani e pensando già ai prossimi Mondiali e poi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

DIRETTA/ Italia Bulgaria (risultato finale 3-1): bellissima vittoria azzurra!

Per i bilanci sicuramente è ancora presto, però annotiamo con molto piacere le tre vittorie colte nelle prime tre uscite, in particolare il bel successo di lunedì pomeriggio contro la Bulgaria di Silvano Prandi, che ha sancito con ben due partite d’anticipo la qualificazione per gli ottavi di finale. Adesso cerchiamo il poker per blindare il primo posto, speriamo che da Italia Slovenia arrivino buone notizie…

Diretta/ Italia Montenegro (risultato finale 3-0): De Giorgi fa il bis a Ostrava!

DIRETTA ITALIA SLOVENIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Slovenia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente il canale numero 2 del telecomando. Questo significa che la partita degli Europei di pallavolo maschile sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Slovenia sarà dunque un nuovo atto di questi Europei di pallavolo che sono uno spartiacque nella storia della nostra Nazionale di volley maschile. Il rinvio di un anno delle Olimpiadi ha fatto sì che nel breve volgere di alcune settimane, da Tokyo ad Ostrava, davvero sia cambiato moltissimo: Simone Giannelli è ormai un “veterano” di riferimento insieme a Simone Anzani e pochi altri, ci sono poi diversi volti nuovi tra cui Alessandro Michieletto dovrebbe essere la più grande speranza, tanto che già il precedente c.t. Blengini lo aveva portato alle Olimpiadi. La vittoria contro la Bielorussia è servita a rompere il ghiaccio, contro il Montenegro è arrivato il bis pur soffrendo un po’ di più, lunedì pomeriggio il primo test significativo contro la Bulgaria è stato superato a pieni voti, adesso dunque nel mirino c’è il primo posto nel girone, che dovrebbe garantire il migliore abbinamento possibile negli ottavi di finale. L’obiettivo è quello di andare il più avanti possibile, accumulare esperienza e se possibile stupire, senza l’obbligo di vincere ma con tutte le possibilità di fare molto bene.

DIRETTA/ Serbia Italia (risultato 1-3): azzurre sul tetto d'Europa, Mazzanti trionfa!

© RIPRODUZIONE RISERVATA