Diretta Italia Slovenia donne streaming video Rai: orario e risultato live della partita per la seconda giornata agli Europei basket 2025 oggi 19 giugno.

DIRETTA ITALIA SLOVENIA (RISULTATO 22-17): INIZIO CONVINCENTE

È cominciata la diretta Italia Slovenia, risultato di 22-17 in questo primo quarto del secondo match degli Europei di basket femminile 2025. Le Azzurre hanno debuttato nel migliore dei modi superando la Serbia per 70-61.

La Slovenia invece ha dominato male, perdendo a sorpresa con il punteggio di 77-71 contro la meno quotata Lituania. Si tratta dunque per le slovene di una sfida fondamentale contro l’Italia per restare in corsa. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ITALIA SLOVENIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE

Negli ultimi minuti prima della diretta Italia Slovenia, possiamo spendere qualche parola sulle nostre avversarie nella seconda uscita degli Europei di basket femminile 2025. Al maschile sicuramente la Slovenia sarebbe più temibile, le ragazze invece dopo l’indipendenza dalla Jugoslavia non hanno ancora mai raggiunto la qualificazione per la fase finale di Olimpiadi o Mondiali – che d’altronde mancano anche all’Italia ormai da circa 30 anni.

Agli Europei qualche piccolo segnale di crescita con i due decimi posti del 2019 e del 2021 che sono stati i due migliori risultati di sempre, poi però nel 2023 c’è stato un passo indietro a causa del quindicesimo posto nella classifica finale. Nel roster della Slovenia femminile per questi Europei di basket spicca in particolare Tina Cvijanovič, perché gioca nella nostra Serie A1 a livello di club con il San Martino di Lupari, ma di recente è passata da noi anche la naturalizzata Jessica Shepard. Adesso però queste giocatrici le vedremo in azione in campo: comincia la diretta Italia Slovenia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA SLOVENIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come già ieri, anche stasera la diretta Italia Slovenia in tv sarà anche in chiaro grazie a Rai Sport, oltre che sui canali Sky Sport su abbonamento. Stesso suddivisione, per tutti o per gli abbonati, per il doppio servizio di diretta streaming video.

LA DIRETTA ITALIA SLOVENIA STREAMING VIDEO RAIPLAY

ITALIA SLOVENIA: SECONDO IMPEGNO A BOLOGNA!

Con la diretta Italia Slovenia saranno protagoniste anche stasera le Azzurre negli Europei di basket femminile 2025, dei quali fra l’altro l’Italia è uno dei Paesi organizzatori. L’appuntamento di conseguenza è ancora al PalaDozza di Bologna, con palla a due di nuovo alle ore 21.00 anche oggi, giovedì 19 giugno 2025.

Come anche al maschile ormai da qualche edizione a questa parte, sono ben quattro i Paesi organizzatori: la Grecia in particolare ospiterà tutte le fasi finali, ma intanto questi giorni sono una bella occasione di sviluppo e pubblicità per il basket femminile italiano, che ne ha certamente bisogno.

La pallavolo è tradizionalmente lo sport di squadra più popolare tra le ragazze e gli ultimi successi hanno ancora di più lanciato il volley; la pallanuoto è sempre una garanzia grazie al Setterosa; il movimento del calcio è in ascesa: per tutti questi motivi, il basket “rosa” non deve lasciarsi sfuggire l’occasione.

Negli ultimi anni non sono arrivati risultati straordinari, ecco allora che sarebbe fondamentale come minimo sfruttare il fattore campo nel girone per fare più strada possibile e poi magari giocarsi un sogno in Grecia. Un passo alla volta, il debutto con la Serbia è stato eccellente e cosa ci dirà oggi la diretta Italia Slovenia?

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: LE PROSPETTIVE AZZURRE

Sarebbe stata una ribalta preziosa per Matilde Villa, che invece purtroppo sarà la grande assente azzurra dagli Europei di basket femminile a causa della rottura di un legamento crociato, allora possiamo identificare ancora in Cecilia Zandalasini il punto di riferimento della nostra Nazionale, anche questa sera nella diretta Italia Slovenia. Qualche segnale positivo c’è, ad esempio la bella finale scudetto fra Schio e Venezia, il movimento però deve crescere ancora, perché l’ultima partecipazione ai Mondiali risale al 1994 e alle Olimpiadi invece al 1996, con in mezzo l’argento del 1995 che è ancora l’ultima medaglia dell’Italia agli Europei di basket femminile.

Insomma, è un po’ come se fossimo fermi a 30 anni fa: da allora al massimo abbiamo raggiunto i quarti degli Europei, per l’ultima volta però nel 2017. La Slovenia non ha un palmares al livello delle cugine della Serbia che abbiamo già battuto, allora stasera dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo perché la diretta Italia Slovenia per le ragazze del c.t. Andrea Capobianco potrebbe già essere un bivio determinante…