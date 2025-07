Diretta Italia Slovenia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la terza settimana di VNL 2025 maschile.

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: CONTRO I PADRONI DI CASA!

La diretta Italia Slovenia ci farà compagnia dalle ore 20:30 di sabato 19 luglio: si tratta della terza partita nella terza settimana di Volley Nations League 2025 per la nostra nazionale maschile, che stasera sfida non solo i padroni di casa (siamo infatti a Lubiana) ma anche un connazionale sulla panchina avversaria.

Dallo scorso febbraio infatti il CT della Slovenia, allenata in passato anche da Andrea Giani, è Fabio Soli: dalla prossima stagione guiderà Verona e dunque si sdoppierà, in due stagioni ottime con la Itas Trentino ha vinto lo scudetto ma soprattutto la Champions League.

Sarà dunque una sfida tosta anche perché Soli conosce molto bene i ragazzi allenati da Ferdinando De Giorgi; dal punto di vista della partita in sé, possiamo dire che la diretta Italia Slovenia ci mette di fronte una nazionale che in questa VNL 2025 sta facendo non troppo bene ma arriva dal quarto posto dello scorso anno.

In generale rimane una formazione sempre in grado di creare difficoltà. Scopriremo presto cosa succederà nella partita dell’Arena Stozice, importante per piazzarci il meglio possibile in vista della Final Eight.

COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA SLOVENIA IN STREAMING VIDEO TV

Va ricordato che la diretta Italia Slovenia non godrà della trasmissione sulla nostra tv, la partita di VNL 2025 è però disponibile in diretta streaming video sul portale Volleyballworld Tv.

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: BALCANICI SEMPRE OSTICI

Siamo allora vicini alla diretta Italia Slovenia, una partita che evoca brutti ricordi alla nostra nazionale: sono passati 10 anni e dunque non è più attualità, ma comunque agli Europei 2015 la Slovenia ci aveva battuto 3-1 in semifinale all’Arena Armeec di Sofia, una partita in cui gli azzurri di Gianlorenzo Blengini avevano vinto il secondo set ma per il resto erano stati abbastanza surclassati dai balcanici, che tanto per gradire avevano aperto la partita con un 25-13 nel primo set, per poi ottenere un 25-20 sia nel terzo che nel quarto parziale, regalandosi la prima storica finale continentale.

Alla fine sarebbe arrivata la sconfitta contro la Francia, ma quell’impresa della Slovenia rimane negli annali per essere stata quella che ha lanciato la nazionale nell’élite del volley. Chi c’era in panchina? Andrea Giani, già citato: un biennio alla guida di questo gruppo per poi cambiare (e salire anche sul tetto olimpico con la Francia), nel frattempo l’Italia è riuscita a vincere i Mondiali e anche oggi appare favorita contro la Slovenia, ma sa di avere di fronte una nazionale resa ancor più competitiva dalla presenza di Soli come CT. Non resta che lasciare la parola all’Arena Stozice di Lubiana, tra poco si gioca…