Diretta Italia Slovenia/ Streaming video tv: banco di prova ostico per gli azzurri!

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: CHE BIG MATCH!

Italia Slovenia, in diretta dalla bolla sanitaria di Rimini, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 29 maggio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Dopo dunque il match di debutto occorso solo ieri contro la Polonia, la nazionale maschile azzurra, guidata eccezionalmente dal tecnico Valentini (Blengini infatti è in ritiro con parte della selezione olimpica) torna di nuovo protagonista sul taraflex romagnolo per il secondo impegno di questa prima settimana della Nations league, prima competizione FIVB da che è cominciata la pandemia.

Per i nostri beniamini, che ricordiamo, sono in campo con una selezione di giocatori ben innovativa ma non priva di nomi di spicco, un banco di prova subito impegnativo contro la Slovenia di Alberto Giuliani, vice campionessa d’Europa nel 2019. Ci attende un match davvero bollente, che pure potrebbe già risultate deciso in vista della Final four, ancora ben lontana, sulla carta.

DIRETTA ITALIA SLOVENIA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo subito agli appassionati che la diretta tra Italia e Slovenia, come la maggior parte delle sfide per la Nations league di volley maschile, sarà visibile in diretta tv sui canali de La7. Per la precisione, questa prima sfida, in programma alle ore 18.00 sarà disponibile in chiaro al canale La7d, al numero 29 del telecomando del digitale terrestre. L’incontro di volley maschile sarà poi disponibile anche in diretta streaming video, sul sito www.la7.it.

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: IL CONTESTO

Ricordato che i nostri rivali saranno per l’appunto i vice campioni d‘Europa del 2019, ci pare scontato immaginare per la diretta tra Italia e Slovenia un incontro davvero incandescente, che metterà a dura prova i nostri azzurri. I quali pure, non sono affatto a digiuno di esperienze internazionali di grandissimo livello e siamo sicuri che oggi non demeriteranno contro un rooster ricco di big di Giuliani. Benché siano tanti i big che mancano all’appello a Rimini, da Ivan Zaytsev e Gianelli e Juantorena, pure va detto che per la Nations league Valentini ha scelto un gruppo importante, dove in molti in stagione hanno visto esperienze internazionali con i propri club, di grandissimo livello. Oggi infatti abbiamo a disposizione Sbertoli e Mosca che con Milano ha vinto la Challenge cup, e abbiamo anche Micheletto, Cortesia, Gardini che con i loro club sono stati protagonisti della Champions league, senza dimenticare Nelli, di ritorno dall’esperienza in Russia, come di Balaso, tra i libero di riferimenti della nazionale maschile. Insomma la nostra nazionale non scende in campo contro i vice campioni d’Europa ad armi spuntate, ma si giocherà alla pari questa sfida, una delle più attese della manifestazione. Sarà incontro palpitante questa sera!.

