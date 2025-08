Diretta Italia Slovenia streaming video tv: orario e risultato live della semifinale della VNL 2025 di volley maschile, oggi sabato 2 agosto

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: LA SEMIFINALE DELLA NATIONS LEAGUE 2025

Un sabato mattina di lusso per tifosi e appassionati, che già alle ore 9.00 del mattino potranno collegarsi con Ningbo, in Cina, per seguire la diretta Italia Slovenia, che sarà la prima semifinale della VNL 2025 di volley maschile, una Nations League finora davvero eccellente per gli Azzurri campioni del Mondo in carica.

Citiamo il torneo iridato del 2022 anche per un motivo molto chiaro: la semifinale del Mondiale vide sfidarsi proprio Italia e Slovenia, con gli Azzurri che si imposero con un netto 3-0. Un bel ricordo, ma anche il segnale che la piccola Slovenia è ormai da anni una delle squadre di maggiore spicco nel panorama internazionale, giunta a sua volta con merito fin qui.

In effetti, nei quarti di finale la Slovenia ha firmato una splendida vittoria imponendosi per 3-1 contro gli olimpionici della Francia, mentre l’Italia ha debuttato in questa Final Eight della VNL 2025 vincendo contro Cuba, anche nel nostro caso con il risultato di 3-1 inflitto ai caraibici.

Forse si pensava a una sfida contro i francesi, sarà invece la Slovenia il penultimo (si spera) ostacolo per la Nazionale di Fefè De Giorgi verso l’obiettivo di tornare al successo che manca dal 2000, quando naturalmente era ancora la World League. A patto naturalmente di avere la meglio nella diretta Italia Slovenia…

ITALIA SLOVENIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Magari in semifinale aumenta il numero di chi è interessato, ancora una volta comunque la diretta Italia Slovenia in tv sarà garantita agli abbonati di VBTV e DAZN, quindi una diretta streaming video come per tutta la VNL 2025.

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: CAMMINI A CONFRONTO

Ci potrebbe essere fiducia verso la diretta Italia Slovenia pensando non solamente alla semifinale mondiale di ormai tre anni fa, ma anche alla vittoria ottenuta appena un paio di settimane fa, il 19 luglio scorso, con un netto 3-0 nella penultima partita della lunga prima fase della VNL 2025. Quel risultato ci dice che l’Italia sulla carta ha qualcosa in più, come d’altronde confermò anche la classifica, con l’Italia seconda grazie a dieci vittorie e due sconfitte a fronte invece del sesto posto della Slovenia, con un bottino di 7-5.

Per l’Italia sono state settimane già molto positive, anche se naturalmente è adesso il momento in cui si potrebbe festeggiare il ritorno al successo, che sarebbe anche il terzo trionfo nel ciclo del c.t. De Giorgi dopo gli Europei 2021 e i Mondiali 2022. Tra le uniche due sconfitte c’era stato il 3-1 incassato dalla Francia il 13 giugno, avrebbe magari fatto piacere a tanti cercare la rivincita, ma così non sarà e allora nella diretta Italia Slovenia dovremo dimostrare di avere davvero qualcosa in più rispetto ai nostri avversari in questa semifinale…