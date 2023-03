Diretta Italia Slovenia U19/ Streaming video tv: Azzurrini per il bis!

DIRETTA ITALIA SLOVENIA U19: ALTRA IMPESA DOPO LA GERMANIA?

Italia Slovenia U19, in diretta alle ore 12.00 di sabato 25 marzo 2023 allo stadio “Obervieland” di Brema, è una gara valida per le qualificazioni all’Europeo Under 19, per la precisione si tratterà della seconda partita del girone 2 della seconda fase del cammino verso la fase finale degli Europei di categoria. A Brema per continuare a sognare: l’Italia Under 19 di Alberto Bollini si è qualificata con il brivido, come migliore terza della prima fase, ma adesso sembra avere cambiato passo e ci fa ben sperare.

La seconda fase di qualificazione all’Europeo di categoria è iniziata infatti con la grande vittoria dell’Italia U19 contro i padroni di casa della Germania, adesso c’è naturalmente il secondo impegno contro la Slovenia e martedì contro il Belgio si chiuderà il gruppo 2. Un girone di ferro che gli azzurrini dovranno chiudere davanti a tutti se vogliono proseguire la loro corsa: solo la prima di ogni raggruppamento accede alle fasi finali. Le premesse tuttavia sono buone, cosa ci dirà la diretta di Italia Slovenia U19?

ITALIA SLOVENIA U19 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Slovenia U19, valevole per il gruppo 2, non sarà trasmessa su canali televisivi italiani. Dobbiamo aggiungere che, salvo variazioni di palinsesto, non ci sarà nemmeno una diretta streaming video di Italia Slovenia U19 a differenza della precedente uscita contro la Germania, che era stata trasmessa sul sito web della Figc. La nostra Federcalcio comunque fornirà altri contributi nella sezione del sito dedicato alla Under 19 e anche tramite i social e lo stesso sarà possibile tramite la sezione del sito della Uefa riservata alle Nazionali Under 19.

ITALIA SLOVENIA U19: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Italia Slovenia U19. La lista dei convocati di Bollini conta venti elementi. Tra questi, quasi tutti sono classe 2004. Le uniche eccezioni sono rappresentate da tre 2005: Filippo Manè (difensore ex Sampdoria ora in forza al Borussia Dortmund), Luca Lipani (centrocampista del Genoa) e Francesco Esposito (attaccante dell’Inter). Nel gruppo ci sono tre oriundi:Luca Koleosho, attaccante dell’Espanyol che ha quattro passaporti (Canada, Usa, Nigeria e Italia), l’italo tedesco Fabio Chiarodia, in forza al Werder Brema, e lo stesso Manè, nato a Magenta ma di origini senegalesi.











