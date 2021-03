Diretta Italia Slovenia Under 21/ Streaming video Rai: tutto o niente (Europei)

DIRETTA ITALIA SLOVENIA UNDER 21: SERVE SOLO VINCERE!

Italia Slovenia Under 21, in diretta dallo Stadion Ljudski vrt di Maribor alle ore 21.00 di questa sera, martedì 30 marzo 2021, si gioca per la terza e ultime giornata del girone B degli Europei Under 21 2021, ultimo atto della fase a gironi eccezionalmente spostata a marzo per questa edizione. La diretta di Italia Slovenia Under 21 attirerà la nostra attenzione perché gli azzurrini del c.t. Nicolato, dopo i primi due pareggi, si giocheranno tutto in una sera: o si va ai quarti di finale oppure gli Europei saranno già finiti e non rivedremo l’Italia Under 21 nella fase ad eliminazione diretta, in programma tra fine maggio e inizio giugno. Se vinceremo andremo avanti, in caso di sconfitta saremo eliminati, con un pareggio dipenderà dall’altra partita del girone: questi i possibili scenari per gli azzurrini in Italia Slovenia Under 21. Sicuramente sarà fondamentale non patire la tensione, tasto dolente finora per questa Under 21 che ha finito in nove uomini entrambe le precedenti partite, un “record” del quale c’è decisamente poco di cui andare orgogliosi: questa sera che cosa succederà?

RISULTATI EUROPEI UNDER 21, CLASSIFICHE/Diretta gol live score: Ridle Baku re del gol

DIRETTA ITALIA SLOVENIA UNDER 21 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Slovenia Under 21 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente tasto 2 del telecomando. Questo significa che sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play per questa partita degli Europei Under 21. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI RAIPLAY

Diretta Spagna Repubblica Ceca U21/ Streaming video tv: Rojita favorita (Europei)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SLOVENIA UNDER 21

Nelle probabili formazioni di Italia Slovenia Under 21 il nostro c.t. Nicolato dovrà ancora una volta fare i conti con parecchi assenti. 3-5-2 come modulo di partenza, in difesa rivedremo dopo la squalifica Gabbia e Marchizza: al loro fianco ci sarà Lovato, con Carnesecchi tra i pali. Per il centrocampo ancora fuori Tonali: Frattesi, Maggiore e Pobega rimarranno al centro del reparto, mentre Zappa e Sala dovrebbero essere i favoriti come esterni. In attacco mancherà Scamacca: sarà verosimilmente Raspadori a far compagnia a Cutrone. Spazio al 4-2-3-1 invece per la Slovenia di Acimovic. In attacco il “cremonese” Celar, con alle spalle Roseli, Elsnik e Matko sulla trequarti. A centrocampo spazio dal primo minuto per Petrovic e Cerin, anche se sono in corsa per una maglia pure Prelec e Svetlin. In difesa ecco i centrali Brekalo e Karic davanti a Vekic, più i terzini Kolmanic e Zinic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote fornite dall’agenzia Snai per il pronostico di Italia Slovenia Under 21. Favoriti gli azzurrini, il segno 1 (formalmente Italia in casa anche se si gioca in Slovenia) è quotato a 1,50, mentre poi si sale a quota 4,00 per il pareggio (segno X) e fino a 6,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Slovenia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA