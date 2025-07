DIRETTA ITALIA SPAGNA DONNE (RISULTATO 1-1): DEL CASTILLO RISPONDE A OLIVIERO

Inizia il match tra Italia e Spagna! Cantore scende sulla fascia e crossa, la sfera viene messa in angolo. Italia che dopo le difficoltà dei primissimi minuti ha alzato il baricentro. Traversa di Linari! Giuliano la mette in mezzo da angolo, Linari di testa centra la traversa! Oliviero! La sblocca l’Italia! Errore della difesa spagnola, la Oliviero in area di sinistro la sblocca a Berna. L’assist è stato della Cantore con la sfera deviata da un difensore della Spagna che ha favorito Oliviero. Del Castillo! Pareggia la Spagna! Azione personale di Del Castillo che triangola con Putellas, tiro imprendibile per Giuliani. (agg. Umberto Tessier)

ITALIA SPAGNA DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta, l’appuntamento sarà su Rai 2 per la diretta Italia Spagna donne in tv in chiaro per tutti, quindi con Rai Play oltre a Uefa.tv per la diretta streaming video.

DIRETTA ITALIA SPAGNA DONNE STREAMING VIDEO RAIPLAY

SI GIOCA!

La diretta Italia Spagna donne ci consente di ricordare che fra le due Nazionali latine c’è stata una sorta di passaggio di consegne lungo gli anni. Per molto tempo infatti è stata indiscutibilmente l’Italia il punto di riferimento per il calcio femminile nel mondo latino e mediterraneo: tanti risultati di prestigio, soprattutto agli Europei dove spiccano le due finali del 1993 e 1997, ma anche altri quattro piazzamenti fra le prime quattro nelle edizioni disputate ancora nel XX secolo. Ai tempi la Spagna era praticamente inesistente: basterebbe dire che nei primi dieci Europei femminili solo una volta era riuscita a partecipare alla fase finale.

Questo però rende ancora più significativo il crescendo degli ultimi anni, con l’apoteosi naturalmente del trionfo ai Mondiali 2023, per cui adesso la Spagna è campionessa del Mondo in carica, uno status onorato con le due straordinarie vittorie nelle precedenti partite del girone. La missione quindi sarà difficile, ma sarà doveroso provarci nella diretta Italia Spagna donne! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CONTRO LE IRIDATE PER I QUARTI

La partita più difficile per l’obiettivo più importante: la diretta Italia Spagna donne ci terrà compagnia alle ore 21.00 di stasera, venerdì 11 luglio, per l’ultima giornata del girone B degli Europei di calcio femminile 2025, le Azzurre sfidano le iberiche campionesse del Mondo in carica allo Stadion Wankdorf della capitale elvetica Berna.

L’Italia ha esordito nel torneo con una fondamentale vittoria contro il Belgio, poi però ecco l’amaro pareggio contro il Portogallo, che fino al minuto 89 era una vittoria che ci avrebbe portato con un turno d’anticipo ai quarti: adesso invece serve fare un punto contro la Spagna per stare tranquille ed evitare gli eventuali calcoli sulla differenza reti.

Va detto che in questa voce siamo in realtà in ampio vantaggio, ma questo anche perché non abbiamo ancora giocato contro la Spagna. Infatti fino a questo momento le iberiche non avrebbero potuto onorare meglio lo status di campionesse iridate: 5-0 contro il Portogallo alla prima giornata e 6-2 contro il Belgio quattro giorni fa.

La Spagna quindi è naturalmente già certa di un posto ai quarti: in palio ci sarebbe ancora il primo posto, che l’Italia potrebbe ancora prendersi con una vittoria, però ovviamente per le Azzurre l’essenziale sarà raggiungere i quarti, obiettivo mancato nelle ultime due edizioni. Di certo sarà imperdibile (in tutti i sensi) la diretta Italia Spagna donne…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA DONNE

Andrea Soncin nelle probabili formazioni per la diretta Italia Spagna donne dovrebbe puntare sul modulo 3-5-2. Ci attendiamo poche sorprese, allora indichiamo Giuliani in porta; Azzurre con la difesa a tre nella quale dovrebbero agire dal primo minuto Lenzini, Salvai e Linari; Di Guglielmo aprirà invece la linea a cinque del centrocampo con la qualità di Caruso e Giugliano affiancate da Severini ed infine l’altra esterna Boattin; davanti invece ci dovrebbe essere Cantore al fianco di Girelli nella coppia d’attacco.

La Spagna di Montserrat Tomé potrebbe fare qualche calcolo in più, ma pure le iridate devono ancora blindare il primato, quindi non dovrebbero esserci troppi cambiamenti rispetto al modulo 4-3-3 con Nanclares in porta; difesa a quattro con Batlle, Paredes, Aleixandri Lopez e Carmona possibili titolari; puntando sempre sulle conferme, a centrocampo giocherebbero Lopez, Guijarro e la stella Putellas; infine, il tridente offensivo potrebbe vedere dal primo minuto a Berna in campo Caldentey, Gonzalez Rodriguez e Pina.

PRONOSTICO E QUOTE

Sappiamo che la missione non sarà facile e il pronostico secondo le quote Snai per la diretta Italia Spagna donne è chiaro in tal senso: il segno 2 è favoritissimo a 1,23, mentre poi si sale già a 6,25 in caso di pareggio e fino a 10 volte la posta in palio sul segno 1 se stasera vincesse l’Italia.