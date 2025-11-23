Diretta Italia Spagna, risultato finale 2-0: gli azzurri hanno vinto la Coppa Davis 2025, è il terzo titolo consecutivo.

DIRETTA ITALIA SPAGNA (RISULTATO FINALE 2-0): AZZURRI VINCITORI DELLA COPPA DAVIS 2025!

È fatta! Italia Spagna 2-0, ancora imbattuti e per il terzo anno consecutivo la nostra nazionale di tennis maschile è sul tetto del mondo. Abbiamo vinto la Coppa Davis 2025: per trovare una tripletta bisogna tornare al 1972 con l’impresa degli Usa, l’Italia riscrive la storia moderna del torneo imponendosi anche nella finale contro la Spagna, grazie alla rimonta di Flavio Cobolli che, spinto da una Unipol Arena che è stata eccome un fattore, si prende Bologna e batte Jaume Munar con il risultato di 1-6 7-6 7-5 al termine di un match che sarà inevitabilmente consegnato alla storia, della competizione e nostra.

L’Italia vince la Coppa Davis 2025 pur senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: si era detto che in assenza del numero 2 Atp e di un giocatore da Top Ten sarebbe stato impossibile confermarsi, invece il gruppo messo insieme da Filippo Volandri ha trovato il grande orgoglio di Matteo Berrettini e la classe di Cobolli, due romani che ci hanno riportato lassù. Una vittoria fantastica, certamente più “sentita” rispetto alle due precedenti; ci confermiamo dunque i migliori al mondo almeno per quello che dice l’albo d’oro della Coppa Davis, poi si potrebbero aprire tanti discorsi ma intanto è giusto, giustissimo godersi il momento. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA SPAGNA (RISULTATO 1-0): COBOLLI MUNAR 1-6 7-6

La diretta Italia Spagna è in parità, almeno per quanto riguarda il match che Flavio Cobolli sta giocando contro Jaume Munar: risultato 1-6 7-6 e straordinaria intensità e spettacolo alla Unipol Arena di Bologna, dove il romano è riuscito a ritirare in piedi una partita complicatissima (per quanto avevamo già raccontato) rischiando anche di perderla, soprattutto dopo che Munar gli ha cancellato quattro set point sul risultato di 6-5, e servizio allo spagnolo, guadagnando di forza un tie break con il quale avrebbe potuto consegnare il punto del pareggio nella finale di Coppa Davis 2025.

Cobolli però è partito davvero a razzo, spinto dal pubblico che naturalmente a sua volta è entrato nel match: subito 4-1 in favore dell’azzurro che poi ha saputo conquistare tre set point consecutivi, i primi due dei quali da giocare sul turno di battuta di Munar. Cobolli con il terzo è stato in grado di prendersi il parziale, tiratissimo e che dal punto di vista psicologico può valere davvero molto; adesso dunque si va al terzo set nella speranza che non si debba giocare il doppio per decidere il vincitore della Coppa Davis 2025… (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA SPAGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV LA FINALE COPPA DAVIS 2025

Doppia copertura in chiaro per la diretta Italia Spagna in tv, la finale di Coppa Davis 2025 sarà visibile su Rai 1 e anche su SuperTennis, quindi con la diretta streaming video gratuita su siti e app di entrambe le emittenti.

DIRETTA ITALIA SPAGNA SU RAIPLAY

ITALIA SPAGNA (RISULTATO 1-0): COBOLLI MUNAR 1-6

Inizia malissimo Flavio Cobolli, che entra nella finale di Coppa Davis 2025 con il “peso” di dover portare alla nostra nazionale il punto del titolo nella diretta Italia Spagna: è un Cobolli totalmente diverso da quello che aveva affrontato il secondo singolare contro l’Austria e poi contro la Germania, il romano fatica enormemente contro un Jaume Munar che invece, con la forza della disperazione data dall’essere con le spalle al muro, apre la sua domenica alla Unipol Arena di Bologna come meglio non si può, e per ben due volte strappa il servizio all’avversario volando su un inequivocabile 0-5 in meno di mezz’ora.

Cobolli reagisce, vince finalmente un game ma ovviamente la situazione è compromessa; speriamo in un miracolo che non arriva, il primo set è di Munar con il risultato di 1-6 e dunque nella diretta Italia Spagna la nazionale iberica ha ancora vita, adesso però bisognerà vedere se per Cobolli sia stato un passaggio a vuoto e abbia ancora le armi per portare tutto al terzo set, la grande speranza per evitare poi di dover chiudere con un doppio che almeno sulla carta ci vedrebbe favoriti, ma che sarebbe comunque delicatissimo. Torniamo allora a dare la parola al campo… (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA SPAGNA (RISULTATO 1-0): BERRETTINI VINCE!

Un grande Matteo Berrettini ci porta ad un passo dalla vittoria in Coppa Davis 2025: il romano apre la diretta Italia Spagna con una vittoria per 6-3 6-4 nei confronti di Pablo Carreño Busta, dimostrando in un solo colpo come la maglia azzurra gli dia sempre qualcosa in più e come il livello possa essere ancora quello dei tempi migliori, almeno per lo spazio di pochi giorni. Berrettini vince, piazzando ancora una volta il break nel momento più propizio, e consegna la palla nelle mani di Flavio Cobolli che ora affronterà Jaume Munar per andare a prendere il terzo titolo consecutivo.

Fino a questo momento l’Italia è stata perfetta alla Unipol Arena di Bologna: un terzo successo in Coppa Davis sarebbe chiaramente incredibile, soprattutto perché ci siamo presentati alle finali senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma adesso è appunto Cobolli che deve chiudere i giochi contro un Munar che già in questi giorni ha dimostrato di poter fare bene, vedremo allora cosa ci dirà tra poco il campo ma siamo davvero fiduciosi di non arrivare a disputare il doppio, adesso è davvero il momento di fare il tifo ancora di più… (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA SPAGNA (RISULTATO 0-0): BERRETTINI CARRENO BUSTA 6-3

La diretta Italia Spagna sorride alla nostra nazionale: si apre alla grande la finale di Coppa Davis 2025, Matteo Berrettini prosegue nel suo ottimo momento e archivia il primo set nei confronti di Pablo Carreño Busta con il risultato di 6-3. Esiziale il romano, che piazza il break nell’ottavo gioco, proprio sul finale: sale 40-0 sul servizio dell’esperto spagnolo, rischia di farsi rimontare mancando due occasioni per allungare nel punteggio ma sfrutta la terza guadagnando così il turno in battuta per vincere il primo set, e in questo caso ci riesce anche a zero.

Dunque a Bologna la diretta Italia Spagna per la finale di Coppa Davis 2025 ci vede avanti: chiaramente adesso sarà importante che Berrettini confermi questo livello di gioco e possa chiudere la pratica in due parziali, vedremo se sarà già al termine di questo secondo set che potrà arrivare il primo punto per la nazionale azzurra o ci sarà eventualmente il ritorno di un Carreño Busta che ora naturalmente vorrà provare ad elevare il suo livello di gioco, continuiamo dunque a seguire questa diretta Italia Spagna nella consapevolezza che le cose possano mettersi ancora meglio. (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA SPAGNA (RISULTATO 0-0): VIA ALLA PRIMA PARTITA!

Eccoci al via della diretta Italia Spagna, difficile dire quanto tempo servirà per decretare la vincitrice della finale di Coppa Davis 2025, di sicuro si comincia con il primo dei due singolari. Come si accennava in precedenza, l’Italia cerca la quarta “insalatiera” della sua storia, dopo quella ormai storica del 1976 in Cile e le due del 2023 e del 2024, vinte rispettivamente contro Australia e Olanda. Curiosamente, questi ultimi due successi sono arrivati a Malaga, dove però la Spagna non è mai riuscita ad arrivare in fondo.

A tale proposito facciamo notare che l’anno scorso Carlos Alcaraz c’era, ma la Spagna uscì già ai quarti, quest’anno quindi è da apprezzare la crescita degli iberici, che dovranno sfidare il fattore campo a Bologna – anche se rispetto alla “vecchia” Coppa Davis è un concetto completamente diverso. Di certo i sei successi nel 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 e 2019 rendono gli spagnoli i più vincenti nella Coppa Davis recente, adesso però è l’Italia detentrice e a Bologna ci attende una finale meravigliosa: parola ai protagonisti della diretta Italia Spagna! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA SPAGNA: LA FINALE DI COPPA DAVIS 2025

Tanto tuonò che non piovve: la diretta Italia Spagna sarà la finale della Coppa Davis 2025 a Bologna, sui campi di cemento indoor della SuperTennis Arena a Bologna Fiere, con inizio fissato alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 23 novembre. Da una parte hanno rinunciato Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, dall’altra ha dato forfait Carlos Alcaraz, eppure saranno le due nazionali più attese a contendersi il titolo.

Da qui in poi quindi parleremo solo dei presenti, che se lo meritano. L’Italia insegue quella che per il tennis azzurro sarebbe addirittura la terza Coppa Davis consecutiva, impresa che non riesce a nessuno da oltre mezzo secolo, cioè da quando gli Usa ne vinsero cinque in fila dal 1968 al 1972. I nostri eroi sono stati in questi giorni Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, che hanno liquidato in due sole partite i turni precedenti.

Non abbiamo mai avuto bisogno di affidarci al doppio, che pure sarebbe un’arma molto interessante grazie alla coppia Simone Bolelli/Andrea Vavassori: mercoledì nei quarti di finale 2-0 contro l’Austria, con qualche affanno solo nel secondo set della partita di Berrettini contro Rodionov, prima del nettissimo successo di Cobolli contro Misolic, al quale ha concesso appena quattro game.

Altro 2-0 in semifinale contro il Belgio, anche se venerdì è stato Berrettini a vincere in modo più netto, mentre il 17-15 nel tie-break del terzo set con il quale Cobolli ha battuto Zizou Bergs è già entrato nella mitologia dello sport. Allora eccoci qui, con un organico comunque di eccellente livello grazie alla crescita globale del nostro tennis, pronti a vivere la diretta Italia Spagna a caccia di un’impresa che sarebbe davvero da libri di storia…

DIRETTA ITALIA SPAGNA: IL PROGRAMMA DELLA FINALE, CHI E QUANDO GIOCA

Adesso fissiamo qualche informazione fondamentale: abbiamo detto che la diretta Italia Spagna comincerà alle ore 15.00 con il primo singolare, che sarà quello fra i due giocatori con la peggiore classifica Atp fra quelli che verranno schierati dai rispettivi capitani, mentre a seguire ci sarà il singolare fra i numeri 1 e in chiusura il doppio, che si giocherà però solamente se necessario. Anche se in caso di necessità c’è pronto Lorenzo Sonego, logica vuole che per l’Italia siano ancora Matteo Berrettini e Flavio Cobolli a giocare, in questo ordine, anche perché finora i nostri due alfieri hanno lasciato per strada solamente un set in quattro partite.

La Spagna invece ha avuto bisogno del doppio in entrambe le proprie sfide: applausi quindi a Marcel Granollers e Pedro Martínez, che sono stati determinanti sia contro la Repubblica Ceca sia contro la Germania, però ci sono grandi meriti anche per i due singolaristi. Jaume Munar infatti ha rovesciato il pronostico contro Jiri Lehecka e senza quella vittoria le Finali della Spagna sarebbero durate solo due partite ai quarti, mentre ieri Pablo Carreño Busta ha conquistato una fondamentale vittoria contro Jan-Lennard Struff, considerando che dopo il compagno aveva come rivale Alexander Zverev. Godiamoci i presenti, il divertimento e le emozioni saranno assicurati nella diretta Italia Spagna…