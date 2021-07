Diretta Italia Spagna/ Streaming video Rai 1: semifinale di lusso (Europei 2020)

DIRETTA ITALIA SPAGNA: MANCINI VUOLE LA FINALE!

Italia Spagna, in diretta dallo stadio di Wembley a Londra, è la grande semifinale che ci terrà compagnia alle ore 21.00 di questa sera, martedì 6 luglio 2021, per gli Europei 2020 che sono sempre più vicini al loro epilogo. Speriamo di colorare di azzurro la notte di Londra e dobbiamo dire che le premesse sono buone: gli Azzurri di Roberto Mancini si presentano alla diretta di Italia Spagna con giustificata fiducia dopo cinque vittorie su cinque tra girone, ottavi e quarti, fornendo anche prestazioni convincenti, che hanno generato riconoscimento anche da stampa e addetti ai lavori esteri. L’Italia vince e convince, dunque può sognare in grande, anche se una partita secca contro la Spagna naturalmente presenta insidie.

La vittoria contro il Belgio però ci fa ben sperare, mentre le Furie Rosse finora hanno avuto molte difficoltà: due pareggi su tre partite ai gironi, supplementari contro la Croazia e rigori per avere la meglio sulla Svizzera. Non è dunque un azzardo dire che l’Italia può essere considerata leggermente favorita sulla carta: sarà poi il campo a dire la verità, ci attendono sicuramente grandi emozioni in Italia Spagna…

DIRETTA ITALIA SPAGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

Ricordiamo che la diretta tv di Italia Spagna sarà garantita naturalmente sia in chiaro per tutti su Rai 1 sia sulla televisione satellitare per gli abbonati a Sky Sport, come per le altre partite della nostra Nazionale agli Europei 2020. Di conseguenza ci sarà una doppia possibilità per la diretta streaming video della semifinale Italia Spagna, offerta a tutti da Rai Play e riservata agli abbonati tramite Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DI ITALIA SPAGNA

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA

Nelle probabili formazioni di Italia Spagna purtroppo Roberto Mancini non avrà Spinazzola, il cui Europeo è finito nel peggiore dei modi. Al suo posto giocherà Emerson Palmieri come terzino sinistro, mentre a destra Florenzi potrebbe insidiare Di Lorenzo. In mezzo si punta sulla coppia di veterani Chiellini-Bonucci, sperando naturalmente che non ci siano sgradite sorprese dal punto di vista fisico. A centrocampo dovrebbe essere tutto più chiaro, con il trio formato da Barella, Jorginho e Verratti favorito e Locatelli prima alternativa. In attacco è intoccabile Insigne a sinistra, a destra Chiesa favorito su Berardi mentre come centravanti ancora una volta è in vantaggio Immobile su Belotti. Modulo 4-3-3 anche per Luis Enrique, si fronteggeranno due assetti speculari. In porta il titolare è Unai Simón; in difesa dovremmo vedere Azpilicueta a destra, la coppia centrale formata da Pau Torres e Laporte, infine Jordi Alba come terzino sinistro. A centrocampo possibile ballottaggio fra Koke e Marcos Llorente, il perno sarà Busquets mentre la terza maglia da titolare dovrebbe essere di Pedri; infine il tridente dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Sarabia, Morata (con staffetta con Gerard Moreno?) e uno tra Ferran Torres e Dani Olmo, con il primo favorito.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Italia Spagna in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. C’è equilibrio, ma gli Azzurri si fanno leggermente preferire e la vittoria italiana è quotata a 2,55 contro il 2,95 per la vittoria della Spagna. Seppur di poco, l’ipotesi più remunerativa è il pareggio, perché il segno X varrebbe 3,15 volte la posta in palio.



