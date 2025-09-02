Diretta Italia Spagna streaming video tv: orario e risultato live del big match nel girone C agli Europei basket 2025.

DIRETTA ITALIA SPAGNA (RISULTATO LIVE 8-16): FINE PRIMO QUARTO

Avvio da incubo per l’Italia in questa diretta, che chiude il primo quarto sotto 8-16 contro una Spagna partita con un’intensità spaventosa. Dopo i primi canestri azzurri, le Furie Rosse hanno piazzato un parziale devastante di 0-13 in otto minuti, indirizzando subito la gara sui binari preferiti.

DIRETTA/ Italia Bosnia (risultato finale 96-79): Fontecchio in 4K! (Eurobasket 2025 oggi 31 agosto)

Protagonista assoluto Aidama, che in appena dieci minuti ha già messo insieme numeri da fuoriclasse: 6 punti, 5 assist e 5 rimbalzi, un tabellino che racconta da solo la sua capacità di incidere in ogni zona del campo. La Spagna impone fisicità e ritmo, costringendo gli Azzurri a tiri forzati e basse percentuali, con l’attacco italiano che fatica a trovare soluzioni pulite. Un primo quarto che sottolinea la forza spagnola e la necessità per l’Italia di trovare subito contromisure, per non rischiare di veder scappare via troppo presto la partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Italia Georgia (risultato finale 78-62): una vittoria convincente! (Eurobasket 2025, 30 agosto)

DIRETTA ITALIA SPAGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ci avviciniamo alla diretta Italia Spagna, un match davvero di lusso agli Europei basket 2025. Sfidiamo una nazionale che ha vinto per ben quattro volte questo titolo continentale, e tutti i successi sono maturati dal 2009 a oggi; a noi resta lo straordinario ricordo della finale di Parigi nel 1999, quando 18 punti di Carlton Myers e una doppia doppia di Gregor Fucka ci avevano consegnato quello che rimane l’ultimo alloro azzurro, contro una Spagna che aveva avuto 15 punti e 6 assist di Ivan Corrales, dalla panchina. Nelle due decadi seguenti ha dominato la Roja, anche grazie alla presenza di Sergio Scariolo come coach.

DIRETTA/ Italia Grecia (risultato finale 66-75): niente storia con Giannis in campo! (28 agosto)

Tre anni fa la Spagna ha vinto con un roster già fortemente rimaneggiato, che però ha trovato grandi interpreti a sorpresa: impossibile dimenticare i 13 punti di Jaime Fernandez nella finale contro la Francia, soprattutto i 41 combinati di Juancho e Willy Hernangomez che, insieme al naturalizzato Lorenzo Brown (nuovo giocatore dell’Olimpia Milano), hanno condotto gli iberici nuovamente sul tetto d’Europa, e con grande sorpresa. Per questo anche stasera non possiamo concederci il lusso di sottovalutare una nazionale che pure è rimaneggiata; ci mettiamo comodi e stiamo a vedere cosa succederà sul parquet di Limassol, dove la diretta Italia Spagna finalmente prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA SPAGNA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Italia Spagna potrete accedere a Rai Due sulla tv in chiaro, poi Sky Sport per gli abbonati e ovviamente le opzioni in diretta streaming video tramite Rai Play, Sky Sport e DAZN. DIRETTA ITALIA SPAGNA STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA ITALIA SPAGNA: IL BIG MATCH DEL GIRONE!

La straordinaria diretta Italia Spagna ci tiene compagnia alle ore 20:30 di martedì 2 settembre, sempre al Centro Atletico Spyros Kyprianou di Limassol: quarta partita nel girone C agli Europei basket 2025, e ottima occasione per gli azzurri di prendersi la vittoria che significherebbe qualificazione agli ottavi di finale.

Già il successo contro la Bosnia, nel quale finalmente si è visto il vero Simone Fontecchio, ci ha avvicinato non poco all’obiettivo in un girone che rimane molto equilibrato; battere la Roja sarebbe il passo determinante se consideriamo che poi tra poco meno di 48 ore dovremo sfidare Cipro, la cenerentola del gruppo.

Insomma, dopo la sconfitta contro la Grecia – che era anche preventivabile – la nostra nazionale si è rimessa totalmente in carreggiata, il successo sulla Georgia è stato importantissimo e adesso vogliamo chiudere il primo obiettivo.

La diretta Italia Spagna è da sempre una sfida di lusso, anche una sorta di derby vista la presenza di Sergio Scariolo sulla panchina iberica, la nostra avversaria di stasera è sempre stata una corazzata continentale con grandi numeri agli Europei ma forse in questa edizione del torneo le manca qualcosa per primeggiare. Vedremo però, perché di sorprese ne ha spesso centrate…

DIRETTA ITALIA SPAGNA: UNA ROJA MOLTO DIVERSA

Siamo allora vicini alla diretta Italia Spagna, come abbiamo accennato la Roja è sicuramente un’avversaria tostissima ma, tra infortuni e rinunce o anche solo cambio della guardia, il roster a disposizione di Sergio Scariolo fa meno paura rispetto agli anni passati. Il talento non manca, c’è l’esperienza dei due Hernangomez (già decisivi l’ultima volta) e quella di Dario Brizuela ma sono assenti i grandi veterani e giocatori come Lorenzo Brown che avrebbero potuto cambiare ritmo, insomma stiamo parlando di una big europea che è in ricostruzione, come ha dimostrato nella sconfitta inaugurale contro la Georgia.

Anche la Spagna comunque si è rimessa in carreggiata, e avendo i nostri stessi punti è chiaro che questa partita degli Europei basket 2025 sia sostanzialmente uno spareggio per andare agli ottavi, o comunque per farlo con una giornata di anticipo senza dover poi aprire a calcoli che potrebbero creare qualche problema, anche per gli accoppiamenti nel tabellone della fase ad eliminazione diretta. L’Italia ha qualche problema strutturale che si trascina dietro e che le due vittorie contro Georgia e Bosnia non hanno mascherato del tutto, per ora importante vincere stasera e poi si vedrà man mano che si procederà nel torneo…