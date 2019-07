Diretta Italia Spagna/ Streaming video Rai: per l’oro mondiale (Finale pallanuoto)

Italia Spagna, in diretta dalla Nambu Acquatics Cener di Gwangju, è la finale mondiale di pallanuoto maschile in programma oggi sabato 27 luglio 2019, con fischio d’inizio previsto per le ore 11,30 italiane (ma saranno le 18,30 in Corea del Sud). Che emozione: oggi con la diretta Italia Spagna si gioca la finale per la medaglia d’oro della pallanuoto ai mondiali di nuoto di Gwangju. In vasca il nostro Settebello che dopo aver magnificamente lottato contro una granitica Ungheria in semifinale ed aver strappato pure il pass per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, ora è pronto a regalarci una nuova emozione, e magari pure il titolo iridato. Il clima quindi è bollente in casa Italia, ma di certo il ct Sandro Campagna ha preparato alla perfezione i nostri azzurri. Non sarà infatti una battaglia facile con la Spagna questa mattina, che si è comportata in maniera eccellente in questi Mondiali di nuoto: sarà quindi una finale per il 1-2 posto tutta da vivere.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE ITALIA SPAGNA

Dobbiamo ricordare che la diretta tv di Italia Spagna ai Mondiali di pallanuoto 2019 a Gwangju sarà trasmessa da Rai Sport (canale numero 58 del telecomando): di conseguenza sarà possibile assistere alla finale per la medaglia d’oro anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA SPAGNA: IL CONTESTO

In attesa di poter dare la parola alla vasca per la diretta Italia Spagna, finale per l’oro ai Mondiali 2019 di nuoto è giusto e doveroso fare un passo indietro e ricordare le tappe del cammino di queste due nazionali di pallanuoto maschile fino alla gara iridata. Partendo ovviamente dal nostro Settebello, ecco che i nostri azzurri si sono subito messi in mostra fin dalla fase a gironi, chiusa in vetta alle spalle di Germania, Giappone e Brasile. Approdati nel tabellone finale del mondiale, l’Italia della pallanuoto maschile ha poi ben fatto contro la Grecia e ha davvero trionfato contro l’Ungheria in semifinale. Percorso non similare ma comunque importante per la Spagna: gli iberici infatti si sono classificati solo secondi nel girone c, dietro a Ungheria, ma davanti a Sudafrica e Nuova Zelanda. Gli iberici però si sono riscattati prima battendo il Giappone ai play off, e infine avendo la meglio sulle temibili Serbia e Croazia nel tabellone finale. Sarà quindi una finale quanto mai emozionante quest’oggi per la medaglia d’oro per la pallanuoto maschile ai Mondiali!



