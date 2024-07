DIRETTA ITALIA SPAGNA U19: PER TORNARE IN FINALE!

Alle ore 15:00 di giovedì 25 luglio la diretta di Italia Spagna U19 ci farà compagnia per la prima semifinale agli Europei Under 19 2024: siamo al Windsor Park di Belfast, e nella manifestazione giovanile in Irlanda del Nord l’Italia va a caccia di un altro appuntamento con la storia. Campioni in carica, gli azzurrini di Bernardo Corradi hanno vinto il loro girone: ininfluente la sconfitta maturata contro l’Ucraina nell’ultimo impegno, l’Italia U19 infatti aveva già ottenuto il pass non solo per la semifinale ma, dopo le prime due partite, aveva già blindato la sua prima posizione grazie ai successi contro Norvegia, in rimonta, e Irlanda del Nord con un netto e mai in discussione 3-0.

L’avversaria adesso è di quelle toste, ed è un dejà vu: si tratta della Spagna, già affrontata nella semifinale dello scorso anno. Ne era scaturita una partita bellissima e vinta 3-2 nel finale, adesso la Roja torna a qualificarsi per questa partita grazie al secondo posto nel suo girone, alle spalle della Francia con cui ha pareggiato 2-2 il match per il sorpasso. Naturalmente sarà durissima, ma la grande speranza è che i nostri ragazzi ci regalino un’altra impresa; vedremo cosa succederà nella diretta di Italia Spagna U19, aspettando la semifinale degli Europei Under 19 2024 facciamo qualche considerazione sulle probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA SPAGNA U19 IN STREAMING VIDEO TV

Anche la diretta tv di Italia Spagna U19 dovrebbe essere trasmessa sui canali della televisione di stato, o meglio: una vera e propria messa in onda in televisione non sarà garantita, ma la semifinale degli Europei Under 19 2024 sarà invece garantita su Rai Play Sport. Di conseguenza si tratterà di una visione di Italia Spagna U19 in diretta streaming video, comunque senza costi aggiuntivi e per la quale sarà necessario visitare il sito di Rai Play o installare e attivare la relativa applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA SPAGNA U19

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA U19

Bernardo Corradi ha dimostrato di avere le idee chiare agli Europei Under 19 2024: bella diretta Italia Spagna U19 il suo 4-3-1-2 dovrebbe essere formato, anche se con un paio di punti di domanda aperti. In difesa il ballottaggio è a destra con Mannini che insidia Magni; per il resto, Renato Marin in porta protetto da Filippo Mané e Chiarodia mentre Bartesaghi agirà a sinistra, a centrocampo invece tutto fissato con la regia di Lipani e le due mezzali che saranno Di Maggio e Ciammaglichella, poi spazio a Zeroli alle spalle dei due attaccanti che potrebbero essere Pafundi e Camarda, quest’ultimo viene insidiato da Ebone.

La Spagna è allenata da José Lana e si dispone con il 4-3-3: in porta abbiamo Raul Jimenez, davanti a lui Keddari e Gasiorowski con due terzini che dovrebbero essere Perea e Dani Muñoz. A centrocampo le opzioni della Roja non sono tantissime, di conseguenza dovrebbero giocare ancora Andrés, Gerard Hernandez (che dovrebbe essere il metronomo davanti alla difesa) e Belaid, mentre nel tridente offensivo a provare a prendersi la maglia da titolare saranno gli esterni Fortuny e Dani Diaz che insidiano Dani Rodriguez e Mella, come prima punta per il momento rimane favorito Iker Bravo che è un po’ la stella della nazionale iberica, ma attenzione anche alla candidatura di Senhadji.