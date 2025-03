DIRETTA ITALIA SPAGNA U19 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La storia non sorride agli Azzurrini verso la diretta Italia Spagna U19, partita che infatti vanta quattordici precedenti, dei quali ben dieci terminati con vittorie per l’Under 19 della Spagna. Per l’Italia U19 ecco invece solamente tre vittorie e un pareggio contro una rivale quindi davvero ostica e scomoda, che per di più ha vinto gli ultimi tre precedenti. Un paio erano amichevoli, più doloroso è certamente il ricordo di giovedì 25 luglio 2024, in occasione della semifinale della scorsa edizione degli Europei, vinta dalla Spagna ai supplementari con il gol di Pol Fortuny al 100’ minuto.

Certo, è davvero un peccato che una delle due Nazionali non potrà nemmeno partecipare alla fase finale, se si considera che nelle ultime due edizioni era sempre stata una semifinale: molto più dolce per noi il ricordo di giovedì 13 luglio 2023, la vittoria per 3-2 dell’Italia U19 che si prese la finale con i gol di Samuele Vignato, Niccolò Pisilli e Luca Lipani. Insomma, il match è sempre affascinante e noi adesso siamo pronti a scrivere una nuova pagina di storia per la diretta Italia Spagna U19! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA SPAGNA U19 INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Italia Spagna U19 sarà garantita da Vivo Azzurro TV. Gli azzurrini non saranno dunque impegnati sulle reti RAI in chiaro ed in televisione ma sarà comunque possibile seguirli in modalità streaming attraverso il sito ufficiale del portale.

SECONDO IMPEGNO PER GLI AZZURRINI

Inizia sabato 22 marzo 2025 alle ore 17:00 la diretta Italia Spagna U19. Presso lo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro gli azzurrini si apprestano ad affrontare il secondo impegno di questo Elite round valido per la qualificazione ai campionati Europei di calcio Under 19 del 2025 che si disputeranno fra qualche mese in Romania. La Nazionale allenata dal commissario tecnico Alberto Bollini, che ha già affrontato la Lettonia, arriva a questi due impegni senza aver più giocato dal mese di gennaio, quando aveva rimediato una sconfitta interna proprio contro i rivali odierni.

La Spagna Under 19 viene invece dalla doppia sfida di fine febbraio disputata contro la Norvegia U19, avendo anche perso l’ultima sfida fra le mura amiche. Reduci dalla partita dello Stadio Marulla contro la Francia, gli spagnoli non vogliono certo sfigurare contro un avversario come l’Italia e proseguire la loro rincorsa per ottenere la qualificazione matematica alla fase finale del torneo estivo. Il tecnico Paco Gallardo studierà sicuramente qualche mossa per non consentire ai padroni di casa di agire come vorrebbero e permettere così ai suoi giocatori di dominare l’andamento del match.

ITALIA SPAGNA U19, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Italia Spagna U19 non ci aspettiamo grossi cambiamenti rispetto agli undici iniziali ammirati negli impegni più recenti affrontati da queste due Nazionali. Spazio di nuovo dunque al 4-3-1-2 di mister Bollini con Martinelli, Magni, Leoni, Natali, Pagnucco, Sala, Coletta, Mendicino, Fini, Camarda ed Ekhator. Il modulo 4-3-3 con Alejandro Fernández, Hugo Martín, Pablo Gutiérrez, Iker Gil, Marcos López, Javier Alonso, Dani Pérez, Álvaro Ortega, Raúl Herrera, Carlos Sánchez e Imanol Ruiz è invece la soluzione più gettonata per gli iberici.