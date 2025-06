Diretta Italia Spagna U21 streaming video Rai 2: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per gli Europei Under 21, oggi 17 giugno 2025

DIRETTA ITALIA SPAGNA U21 (RISULTATO 0-0): RAUL MORO BUSSA DUE VOLTE

Al 4’ Raul Moro si spinge sul fondo a destra, ma viene ben controllato da Guarino e riesce solo a servire un cross debole, facilmente bloccato da Zacchi. Al 12’ lo spagnolo ex Lazio torna all’attacco, si accentra in area e calcia col sinistro, ma la conclusione viene deviata in corner da Coppola. L’Italia prova a reagire al 14’: Kayode serve Ambrosino, che sulla destra supera due difensori e mette un pallone in mezzo, senza però trovare un compagno pronto alla deviazione. Al 22’ Turicchia serve Fazzini, che tenta il destro da fuori area: Cunat respinge con i pugni. (agg. di Fabio Belli)

ITALIA SPAGNA U21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

L’appuntamento con gli Azzurrini sarà ancora una volta su Rai 2 per la diretta Italia Spagna U21 in tv in chiaro. Ecco allora che sito e app di Rai Play garantiranno a ciascuno pure l’opzione della diretta streaming video.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Con l’inizio della diretta Italia Spagna U21 possiamo anche tornare sui precedenti di una partita che possiamo considerare storica, che ha anche rappresentato la finale degli Europei sia nel 1986 che nel 2013, purtroppo in entrambi i casi il titolo lo aveva vinto la Roja che 39 anni fa si era imposta ai rigori – in un doppio confronto – mentre nell’ultimo atto disputato in Israele aveva vinto 4-2 contro la nazionale di Devis Mangia, che schierava tra gli altri Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile (la Spagna rispondeva con David De Gea, Koke, Thiago Alcantara, Alvaro Morata e Isco). C’è poi il 3-1 in semifinale nel 2017, ma nelle ultime due partite agli Europei non abbiamo mai perso.

Era finita 0-0 quattro anni fa, poi sempre nel girone la nostra vittoria nel 2019 con i gol di Federico Chiesa (doppietta) e Lorenzo Pellegrini (rigore) a Bologna, ma purtroppo saremmo comunque stati eliminati al primo turno. Adesso leggiamo insieme le formazioni ufficiali perché ci siamo davvero: prende il via la diretta Italia Spagna U21! ITALIA U21 (4-3-2-1): Zacchi; Kayode, D. Coppola, Ghilardi, Turicchia; A. Bianco, Guarino, I. Doumbia; Fazzini, Pisilli; Ambrosino. Allenatore: Carmine Nunziata SPAGNA (4-2-3-1): Pablo Campos; Pubill, Rafa Marin, Herzog, A. Garcia; Jauregizar, Pablo Marin; Raul Moro, Moleiro, Jesus Rodriguez; R. Fernandez. Allenatore: Santi Denia (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA SPAGNA U21: PER IL PRIMO POSTO

Appuntamento di lusso allo stadio Anton Malatinský di Trnava grazie alla diretta Italia Spagna U21, che alle ore 21.00 di stasera, martedì 17 giugno 2025, sarà il big-match al vertice del girone A degli Europei Under 21 che hanno già promosso ai quarti le due Nazionali.

La Spagna ha un vantaggio: a parità di punti e di differenza reti, ha segnato finora più gol e di conseguenza potrebbe anche pareggiare per prendersi il primo posto, che invece l’Italia U21 può raggiungere solo in caso di vittoria questa sera nel lussuoso derby latino che coronerà la fase a gironi.

Le previsioni sono state rispettate nelle prime due giornate, anche se non tutto è stato facile. Gli Azzurrini finora spiccano per la solidità difensiva grazie a una doppia vittoria per 1-0 nelle precedenti partite, curiosamente anche accomunate dal fatto che il gol dell’Italia Under 21 sia arrivato presto, poi difeso con successo fino al triplice fischio.

La Spagna è invece decisamente più prolifica in zona gol, anche se concede in difesa: l’Italia dovrà provare ad approfittarne, consapevole del fatto che tre dei cinque gol spagnoli sono arrivati dal minuto 85 in poi delle due partite. Sarà quindi meglio prestare molta attenzione a ciò che potrebbe succedere nel finale della diretta Italia Spagna U21…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA U21

Curiosiamo adesso nelle probabili formazioni per la diretta Italia Spagna U21. Per il c.t. degli Azzurrini Carmine Nunziata ci aspettiamo il modulo 4-3-2-1 con Desplanches confermato in porta e davanti a lui un assetto abbastanza consolidato anche in difesa grazie a Zanotti, Coppola, Pirola e Ruggeri; a centrocampo il terzetto composto da Fabbian, Prati e Ndour; più avanti Casadei e Koleosho sulla trequarti in appoggio alla prima punta Gnonto.

Santi Denia per la sua Spagna U21 dovrebbe replicare invece con il 4-2-3-1: quanto agli interpreti dal primo minuto, possiamo indicare tra i pali Iturbe; la retroguardia che dovrebbe vedere in azione Pubill, Mosquera, Tarrega e Bueno; in mediana è delicato il ruolo di Guerra e Turrientes, mentre il reparto offensivo dovrebbe prevedere Sanchez, Torre e Lopez da destra a sinistra sulla trequarti alle spalle del centravanti Joseph.

PRONOSTICO E QUOTE

Iberici favoriti forse più nettamente del previsto secondo le quote Snai per la diretta Italia Spagna U21. Infatti il successo degli Azzurrini varrebbe 4,60 volte la posta, mentre il pareggio avrebbe un valore di 3,65, a fronte di quota 1,73 in caso di vittoria per la favorita Spagna Under 21.