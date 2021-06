Diretta Italia Stati Uniti/ Streaming video tv: match abbordabile (Nations League)

DIRETTA ITALIA STATI UNITI: INIZIA LA 4^ SETTIMANA

Italia Stati Uniti, in diretta dalla Fiera di Rimini, si gioca alle ore 16:30 di martedì 15 giugno: siamo arrivati alla 4^ settimana della Nations League 2021 di volley maschile, e questa dunque è una partita della 10^ giornata. Gli azzurri ci arrivano bene, reduci da un successo netto sull’Australia; in classifica hanno solo un punto in meno degli Usa, e almeno virtualmente potrebbero andare a prendersi la qualificazione alla fase finale del torneo, anche se francamente sarà parecchio complesso perché le distanze dalle prime quattro posizioni sono abbastanza ampie.

Ad ogni modo, come abbiamo detto più volte, gli azzurri di Gianlorenzo Blengini affrontano la Nations League con un gruppo giovane e che si sta ancora formando, con la possibilità di inserire qualcuno di questi giocatori per le Olimpiadi; non è il risultato che conta quanto la crescita, e allora vedremo se nella diretta di Italia Stati Uniti, che ora possiamo andare a presentare con i temi principali, arriverà una prestazione interessante e confortante, se poi dovessimo anche vincere sarebbe tanto di guadagnato…

DIRETTA ITALIA STATI UNITI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Stati Uniti, salvo variazioni di palinsesto, sarà trasmessa su La7: è infatti questo canale ad avere i diritti per le partite di Nations League volley (maschile e femminile), dunque ci si potrà rivolgere al digitale terrestre per un appuntamento che sarà in chiaro. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, verrà garantito anche questo dall’emittente senza costi aggiuntivi: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.la7.it.

DIRETTA ITALIA STATI UNITI: RISULTATI E CONTESTO

Italia Stati Uniti è la partita che inaugura la quarta settimana della Nations League: la terza è stata positiva per gli azzurri, che hanno battuto nettamente Argentina e Australia cadendo nel mezzo contro il Giappone, ma prendendosi comunque un punto per aver raggiunto il tie break. Questi prossimi impegni invece ci vedranno giocare contro due squadre che si trovano nella parte bassa della classifica – l’Olanda è penultima – e poi contro la Francia, che è appaiata alla Polonia in seconda posizione: chiaramente perdere anche solo una di queste sfide significherebbe dare quasi certamente l’addio alla possibilità di giocare la fase finale della competizione, ma sapevamo che sarebbe stato un affare complicato e, per quanto abbiamo visto in campo fino a questo momento, possiamo dire che l’Italia abbia onorato l’impegno di Nations League con prestazioni interessanti, anche se poi abbiamo vinto meno della metà delle gare (4 su 9). Ora non resta che vedere quello che succederà sul taraflex di Rimini per Italia Stati Uniti, che tra poco si gioca…

