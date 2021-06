Diretta Italia Stati Uniti/ Streaming video tv: sfida impossibile in Nations League?

DIRETTA ITALIA STATI UNITI: AZZURRE DI NUOVO IN CAMPO

Italia Stati Uniti è in diretta dalla Fiera di Rimini, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 8 giugno: si chiude questa sera la terza settimana della Nations League 2021 di volley femminile, e ci troviamo in uno stint che finalmente ha regalato alle azzurre la prima vittoria, ottenuta contro la Corea del Sud. Come abbiamo più volte ripetuto nei giorni scorsi, la Nations League è un impegno che le nostre ragazze stanno affrontando senza la necessità di vincere; anzi, da questo punto di vista sono già parecchio in ritardo rispetto al sesto posto che qualificherebbe alla fase finale.

Diretta/ Italia Germania (risultato finale 3-0): vittoria schiacciante per le azzurre

Quel che conta è provare a sviluppare una serie di giocatrici che possano trovare il giusto amalgama ed entrare a far parte del gruppo delle big in un futuro anche a breve termine, e questo vale anche per le altre nazionali che in estate dovranno affrontare il grande appuntamento delle Olimpiadi. Ad ogni modo vedremo quello che succederà nella diretta di Italia Stati Uniti, aspettando che la partita di Rimini si giochi possiamo provare a tracciare alcuni dei temi principali.

Diretta/ Italia Corea del sud (risultato finale 3-1) streaming tv: vincono le azzurre

DIRETTA ITALIA STATI UNITI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Stati Uniti sarà trasmessa su La7, il canale che è disponibile per tutti sul digitale terrestre e che per questa Nations League di volley femminile manda in onda le partite della nostra nazionale. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ci sarà comunque la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi, e ovviamente con l’ausilio di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone, il sito www.la7.it.

DIRETTA ITALIA STATI UNITI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Stati Uniti ci presenta sulla carta una sfida impossibile per le nostre ragazze: le americane infatti sono prime in classifica e fino a qui sono state sostanzialmente perfette, sulla carta sono destinate a vincere la Nations League per la terza volta consecutiva e dunque ci possiamo aspettare una sconfitta, anche se naturalmente l’Italia darà tutto in campo. Giulio Bregoli, che è stato messo a capo di questo progetto “parallelo” (nel senso che la nazionale maggiore, o comunque quella titolare, sta preparando i Giochi di Tokyo) sta comunque facendo bene, la nostra squadra gioca bene ma inevitabilmente si trova a dover fare i conti con avversarie che magari si sono presentate qui con le big (è il caso della Turchia) e dunque hanno ben altro potenziale rispetto a noi. La speranza è che dalla partita contro gli Stati Uniti possiamo comunque imparare qualcosa; detto questo, come sempre anche nelle partite di volley si parte dallo 0-0 e dunque l’Italia potrebbe anche fare il colpo grosso nel suo nono appuntamento della World League 2021, lanciandosi idealmente verso la quarta settimana del torneo.

DIRETTA/ Italia Canada (risultato 3-2) streaming video tv: azzurri ok al tie-break!

© RIPRODUZIONE RISERVATA