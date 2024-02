DIRETTA ITALIA SUDAFRICA/ Video streaming Rai: focus sulle avversarie (Mondiali pallanuoto 2024, 6 febbraio)

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA: LE AVVERSARIE

Mentre si avvicina la diretta di Italia Sudafrica, possiamo dire qualcosa sulle rivali odierne del Setterosa, che certamente possiamo definire come la migliore Nazionale di pallanuoto femminile dell’intero continente africano, per cui è presenza praticamente fissa ai Mondiali, almeno dal 2009 in poi, anche se con un dodicesimo posto come migliore risultato. Possiamo osservare che pure l’anno scorso a Fukuoka Italia e Sudafrica furono nello stesso girone del torneo iridato e il Setterosa vinse per 24-2, un risultato che “parla” più di mille spiegazioni che potremmo dare a parole.

Il gap quindi è enorme, nonostante il già citato dodicesimo posto sia arrivato proprio in questa edizione nipponica dei Mondiali, perché nel nostro girone c’era anche l’Argentina, contro cui il Sudafrica riuscì a vincere per 12-9, entrando così nelle prime dodici posizioni. Certo, le nostre avversarie sono già qualificate per Parigi 2024 in virtù proprio del fatto di essere la migliore Nazionale africana, mentre noi dobbiamo ancora conquistarci un posto, ma in acqua non dovrebbe esserci partita… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Sudafrica sarà certamente garantita in chiaro per tutti dalla Rai e nello specifico il canale di riferimento, salvo variazioni, dovrebbe essere Rai Sport, che trovate al numero 58 del telecomando. Di conseguenza, ci sarà anche una diretta streaming video di Italia Sudafrica, che sarà naturalmente accessibile a tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA SUDAFRICA

ITALIA SUDAFRICA: SECONDA SFIDA PER IL SETTEROSA!

Italia Sudafrica, in diretta alle ore 14.00 italiane di oggi pomeriggio (le 16.00 locali), martedì 6 febbraio, sarà il secondo appuntamento con il Setterosa nella piscina dell’Aspire Dome di Doha, dove infatti le nostre ragazze tornano in acqua appunto per la seconda giornata del girone D dei Mondiali di pallanuoto femminile 2024 che si disputano nella capitale del Qatar. Il girone non dovrebbe essere particolarmente difficile per il nostro Setterosa, che parte nettamente favorito per la vittoria nella diretta di Italia Sudafrica e soprattutto punta al primato in questo gruppo per evitare i playoff e guadagnare l’immediato accesso ai quarti di finale.

Questo sarebbe un importante passo avanti sia nella ricerca del podio iridato sia in quella di uno dei due posti ancora a disposizione per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024, che forse a questo giro sono l’obiettivo davvero fondamentale di quello che è il terzo Mondiale in poco più di un anno e mezzo, a meno di un mese dalla fine degli Europei nel calendario folle della pallanuoto (e più in generale degli sport acquatici) nelle ultime stagioni. Il torneo di Doha è l’ultima chance per ottenere un posto ai Giochi, che l’Italia ha sfiorato già agli Europei, ma la sconfitta nella finale terzo posto contro la Grecia ha rinviato le speranze ai Mondiali. Oggi la vittoria non dovrebbe essere in discussione, tutto andrà secondo le previsioni nella diretta di Italia Sudafrica?

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Sudafrica, sinceramente non crediamo che possa essere la Nazionale sudafricana a mettere i bastoni tra le ruote del Setterosa, per cui l’obiettivo deve essere la vittoria, possibilmente senza eccessivo spreco di energie che saranno come sempre preziose ai Mondiali, dove si gioca a giorni alterni. La sfida più significativa del girone dovrebbe essere quella di giovedì contro il Canada, con l’obiettivo appunto di prendersi il primato che garantirebbe più riposo verso la fase ad eliminazione diretta e soprattutto la certezza di essere come minimo fra le prime otto, utile passo avanti anche verso il traguardo olimpico.

Abbiamo già accennato al fatto che stiamo vivendo il terzo Mondiale nello spazio di un anno e mezzo. Nella scorsa estate a Fukuoka il Setterosa scrisse una pagina di storia battendo gli Stati Uniti nei quarti di finale, ponendo fine alla “dittatura” sportiva delle americane sulla pallanuoto femminile. Poi l’avventura iridata si concluse con il terzo posto, una bella medaglia di bronzo che però lasciò quel pizzico di amarezza che tocca a chi ottiene la prima posizione fuori dalla qualificazione olimpica (che era riservata alle due finaliste), come poi è successo anche agli Europei. L’obiettivo è alla portata, ma bisogna fare tutto per bene, a cominciare dalle sfide sulla carta facili, che non vanno rese più complicate. Ovvio riferimento a quanto accadrà oggi con la diretta di Italia Sudafrica…











