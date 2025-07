DIRETTA ITALIA SUDAFRICA: SETTEBELLO TRANQUILLO!

La diretta Italia Sudafrica arriva a farci compagnia alle ore 7:45 di mercoledì 16 luglio, sempre con il fuso orario italiano e sempre a Singapore: si chiude oggi il girone A ai Mondiali pallanuoto 2025 e il Settebello ha già ottenuto la qualificazione ai quarti, grazie alla bellissima vittoria contro la Serbia.

I rigori per una volta ci hanno detto bene: l’Italia, che aveva aperto il torneo con una vittoria meno agevole del previsto – almeno per come era iniziata – contro la Romania, ha così ottenuto il primo posto nel girone a danno dei campioni olimpici in carica, ed entra di diritto tra le prime otto iridate salvo clamorosi colpi di scena, che non dovrebbero accadere.

Aver centrato i quarti è fondamentale: ci consente di saltare una partita avendo giorni in più di riposo, soprattutto ci permette di evitare qualche scomoda sorpresa lungo la strada e sappiamo bene che sarebbe potuto accadere.

Adesso vedremo cosa ci dirà la diretta Italia Sudafrica ma possiamo dire che per il Settebello sia una sorta di formalità e una partita nella quale forse provare anche qualcosa di diverso a livello di rotazioni in vasca, deciderà naturalmente Sandro Campagna e noi lo scopriremo tra poco.

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA SUDAFRICA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Italia Sudafrica vi dovrete rivolgere a Rai Sport, appuntamento comunque in chiaro con il solito affiancamento della diretta streaming video grazie a Rai Play. CLICCA QUI PER ITALIA SUDAFRICA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA: VERSO LA TERZA VITTORIA

Ci avviciniamo allora alla diretta Italia Sudafrica ai Mondiali pallanuoto 2025: per dire della netta differenza tra le due nazionali in vasca a Singapore basta il dato dei gol subiti, i sudafricani hanno incassato la bellezza di 51 reti in due partite e di queste 24 sono state subite dalla Romania, che è una realtà non certo di élite quando si pensa alla pallanuoto mondiale. L’Italia insomma appare lanciata verso la terza vittoria nel girone, ma il suo segnale a tutte le avversarie verso la medaglia d’oro lo ha già mandato: la vittoria contro la Serbia è una perla presa in assoluto.

Abbiamo anche vendicato la bruciante eliminazione nei quarti di due anni fa, anche in quel caso si era andati ai rigori e allora aver avuto la meglio in questo fondamentale può servire anche a livello psicologico, tra l’altro può anche essere un segno del destino il fatto che nel corso della partita Giacomo Cannella avesse sbagliato un rigore ma sia stato lui, comunque straordinario protagonista nei 32 minuti, a realizzare il tiro che ci ha permesso di battere la Serbia. Ora la diretta Italia Sudafrica, che ci lancerà verso i quarti dei Mondiali pallanuoto 2025.