Diretta Italia Sudafrica streaming video Rai: orario e risultato live del test-match di rugby contro gli Springboks, oggi sabato 15 novembre 2025

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA: PER UN SOGNO CONTRO GLI SPRINGBOKS

Il morale è altissimo dopo la bella e meritata vittoria contro l’Australia di sabato scorso, ma le Quilter Nations Series ci proporranno con la diretta Italia Sudafrica oggi, sabato 15 novembre 2025, l’appuntamento sicuramente più difficile e affascinante per gli Azzurri del rugby guidati dal c.t. Gonzalo Quesada.

Innanzitutto ricordiamo che si giocherà già alle ore 13.40 di oggi pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino, siamo sempre nel contesto dei test-match del mese di novembre, che per l’Italia del rugby sono iniziati in maniera splendida grazie alla seconda vittoria della nostra storia contro i Wallabies australiani, mentre oggi il test-match sarà con gli Springboks del Sudafrica.

Altra grande potenza tradizionale del rugby mondiale, il Sudafrica però non fa affidamento “solo” sulla storia, perché parliamo della Nazionale campione del Mondo in carica con il trionfo iridato del 2023 e anche prima nel ranking mondiale. Insomma, vincere con l’Australia è stata una grande gioia, ma ripetersi contro gli Springboks sarebbe leggendario.

Anche nella diretta Italia Sudafrica proveremo a ottenere la seconda vittoria di sempre contro la rivale del giorno, gli Azzurri infatti sconfissero gli Springboks il 19 novembre 2016 per 20-18 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, ma in seguito ci sono state altre cinque sconfitte contro la formazione che d’altronde è in questo momento la migliore del mondo.

ITALIA SUDAFRICA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Doppia copertura per la diretta Italia Sudafrica in tv: in chiaro su Rai Sport subito dopo lo sci e per gli abbonati anche sui canali di Sky Sport, le due emittenti offriranno anche la diretta streaming video.

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA RAIPLAY

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA: I PROGRESSI DEGLI AZZURRI

Questa volta quindi la missione potrebbe essere oggettivamente impossibile, ma arriviamo alla diretta Italia Sudafrica con il morale altissimo. La vittoria contro l’Australia, netta e convincente, ha confermato i progressi messi in mostra dagli Azzurri negli ultimi anni, con la perla del Sei Nazioni 2024, nel quale avevamo ottenuto due vittorie e un pareggio. Quest’anno c’era stato un piccolo passo indietro con il successo solo contro il Galles, ma la vittoria di sabato scorso è stata appena la terza di sempre contro una big del rugby australe, quindi merita uno spazio di assoluto rilievo nella storia della palla ovale italiana.

Va da sé che vincere il secondo test-match consecutivo contro uno dei colossi del rugby mondiale, a maggior ragione nel caso del Sudafrica che è campione del Mondo in carica, sarebbe davvero un’impresa da leggenda. Al di là del risultato, sarà tuttavia fondamentale confermare i progressi messi in mostra di recente, anche al cospetto degli Springboks iridati. Cercare di mettere in mostra il volto migliore dell’Italia anche contro una rivale che arriva dal successo per 17-32 in Francia, consapevoli che in ogni caso sarà un confronto che farà crescere gli Azzurri: sono prospettive intriganti per la diretta Italia Sudafrica…