DIRETTA ITALIA SVEZIA/ Coppa Davis 2023 video streaming Rai 2: il figlio d’arte (oggi 17 settembre 2023)

DIRETTA ITALIA SVEZIA: IL FIGLIO D’ARTE

Abbiamo già detto che nella diretta di Italia Svezia affronteremo Leo Borg: inevitabile parlare del figlio del grande Bjorn, la cui carriera parla da sola e che per anni è stato il punto di riferimento del tennis mondiale. Leo Borg è nato nel 2003; due anni e mezzo fa aveva fatto parlare di sé per non aver ancora vinto un singolo match da professionista, ma la realtà era che ne aveva giocati ancora pochi e, soprattutto, in quello stesso periodo si era preso la finale di Porto Alegre da juniores (di cui è stato numero 12 del ranking) battendo l’allora numero 1 Bruno Kuzuhara. Quando Leo Borg ha ingranato, qualche risultato è arrivato: a ottobre 2022 il primo titolo, un ITF da 15 mila dollari a Sharm el-Sheikh.

Ancora oggi la carriera del giovane Leo Borg è da costruire; per ora appunto lo si conosce come figlio di Bjorn e per avere interpretato il padre nel celebre film che racconta la rivalità con John McEnroe. La Coppa Davis 2023 è sicuramente un’occasione per farlo crescere in un contesto più formativo rispetto ai tornei ITF, intanto Leo a piccoli passi sta anche muovendo la classifica mondiale (come detto oggi è numero 334) e aspettiamo di capire se arriveranno anche risultati di spessore, in un circuito Atp mai troppo semplice da affrontare. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA SVEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2023

La diretta tv di Italia Svezia sarà garantita in chiaro: i match di Coppa Davis 2023 che riguardano la nostra nazionale saranno infatti forniti da Rai Due, e dunque tutti gli appassionati potranno selezionare questo canale sul loro televisore. L’alternativa è il satellite per gli abbonati, precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire le partite in diretta streaming video. Nel primo caso, visitando il sito di Rai Play o scaricando la relativa app; nel secondo, tramite l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA SVEZIA SU RAIPLAY

ITALIA SVEZIA: SI CHIUDE IL GIRONE DI COPPA DAVIS 2023!

Italia Svezia sarà in diretta dalla Unipol Arena di Bologna: terzo e ultimo match, con inizio alle ore 15:00 di domenica 17 settembre, nel gruppo A di Coppa Davis 2023. L’obiettivo è quello di raggiungere la fase finale di Malaga, che si terrà tra il 21 e il 26 novembre: le prime due nazionali di ciascun girone staccano il pass, e per l’Italia la strada si è decisamente complicata a causa della clamorosa sconfitta subita all’esordio contro il Canada. Un ko reso ancor più amaro dal fatto che le foglie d’acero si sono presentate in campo senza le due stelle Félix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov: tuttavia, gli azzurri hanno fatto flop.

Intendiamoci: l’assenza di Jannik Sinner e Matteo Berrettini pesa, eppure si pensava che anche in assenza dei due migliori singolaristi questo girone di Coppa Davis 2023 potesse essere abbordabile. Abbiamo visto subito che così non è, e dunque oggi toccherà prendersi una vittoria. La Svezia si presenta con giocatori poco esperti, e allo stesso modo ha perso nettamente contro un non irresistibile Cile; vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Italia Svezia per la Coppa Davis 2023, noi naturalmente speriamo che al netto di tutto la nazionale guidata da Filippo Volandri possa farsi valere nel migliore dei modi e conquistare la vittoria.

DIRETTA ITALIA SVEZIA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Italia Svezia vede dunque gli azzurri confrontarsi con due giocatori che, almeno sulla carta (ma abbiamo visto non essere un fattore determinante) sono inferiori. Elias Ymer, fratello del più famoso Mikael, è numero 175 del ranking Atp; addirittura 334 Leo Borg, che ha da poco festeggiato i 20 anni e che al momento fa parlare di sé per essere il figlio del grande Bjorn, uno status che lo accompagnerà per tutta la carriera ma che chiaramente il giovane Leo spera possa presto passare in secondo piano, perché significherebbe avere una dignitosa carriera nel circuito.

L’Italia ha avuto un inizio scioccante in Coppa Davis 2023: tutto ci saremmo aspettati tranne che veder perdere Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti contro Alexis Galarneau e Gabriel Diallo, che sono numero 200 e 158 del ranking mondiale e che invece hanno dato prova di come la Coppa Davis sia una competizione che ti può “mangiare” se non viene affrontata con la giusta motivazione. Adesso dunque l’Italia cerca una vittoria in questo ultimo impegno nel girone: al di là del risultato in Coppa Davis 2023, Sonego e Musetti devono dimostrare di poter fare il salto di qualità anche come tenuta mentale.











