Diretta Italia Svezia donne/ Streaming video Rai: ecco la finale! (Algarve Cup 2022)

DIRETTA ITALIA SVEZIA DONNE: LA FINALE DELL’ALGARVE CUP!

Italia Svezia donne è in diretta dallo Stadio Municipale di Lagos, in Portogallo: alle ore 12:00 (di casa nostra) di mercoledì 23 febbraio va in scena la finale della Algarve Cup 2022. La competizione internazionale è ormai diventata una grande tradizione, anche se negli ultimi anni è stata condizionata dalla pandemia: nel 2020 l’Italia aveva raggiunto la finale che avrebbe dovuto giocare contro la Germania, ma poi le azzurre avevano rinunciato a disputare la partita per il titolo scegliendo invece di rientrare in patria (stavamo per entrare nel lockdown).

L’anno scorso invece l’Algarve Cup è stata direttamente cancellata; l’Italia, che è arrivata in finale battendo Danimarca e Norvegia, affronta ora una Svezia che è argento olimpico in carica e bronzo all’ultimo Mondiale, dunque una nazionale assolutamente da temere anche se il nostro movimento è in forte crescita, e in una partita secca potrebbe succedere di tutto. Aspettando che la diretta di Italia Svezia donne prenda il via, studiamo le mosse che potrebbero essere operate per la finale della Algarve Cup 2022, e andiamo brevemente a valutare le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ITALIA SVEZIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI ALGARVE CUP 2022

Buona notizia per tutti gli appassionati: la diretta tv di Italia Svezia donne sarà infatti trasmessa su Rai Sport e il suo canale gemello Rai Sport +, di conseguenza ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando potrete assistere liberamente alla finale della Algarve Cup 2022. Naturalmente sarà la stessa televisione di stato a fornire l’alternativa della diretta streaming video: in questo caso, senza costi aggiuntivi, potrete consultare il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVEZIA DONNE

Per la diretta Italia Svezia donne, quello che va capito è se Milena Bertolini intenderà schierare le sue titolari: dopo tutto è la finale della Algarve Cup 2022 e l’idea sarebbe quella di far giocare tutti gli effettivi a disposizione. Possiamo allora ipotizzare che nel 4-3-3 delle azzurre possano tornare titolari Giuliani in porta e Gama al centro della difesa, con Guagni che potrebbe invece giocare sulla fascia sinistra.

A completare la linea arretrata sarebbero Bergamaschi come terzino destro e Linari come centrale; in mezzo al campo si candida Cernoia a fare la mezzala, con lei potrebbe giocare anche Rosucci e dunque Giugliano completerebbe questo reparto di mezzo andando ad agire come regista, confermata rispetto alla partita contro la Norvegia. Davanti, possibile conferma per Girelli o Bonansea con Serturini e Glionna pronte a essere titolari, naturalmente attenzione anche a Giacinti che si gioca il posto.

