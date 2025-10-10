Tutte le informazioni sulla diretta Italia Svezia, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

DIRETTA ITALIA SVEZIA U21 (RISULTATO LIVE 1-0): SI INIZIA

Comincia nel migliore dei modi la diretta di Italia Svezia U21, con gli Azzurrini avanti 1-0 grazie alla rete di Pisilli, che sblocca il match dopo nemmeno venti minuti di gioco. L’avvio della squadra di Nunziata è brillante, intenso e pieno di idee: l’Italia mostra fin dai primi minuti grande aggressività in fase di non possesso e una manovra fluida, capace di aprire spazi anche contro la difesa fisica svedese.

Il gol nasce proprio da una di queste situazioni: pressione alta, recupero palla immediato e transizione veloce che libera Pisilli al limite dell’area, bravissimo a calciare di prima intenzione e a piazzare il pallone dove il portiere avversario non può arrivare. Oltre alla rete, è tutta la formazione azzurra a impressionare: Cherubini si muove tra le linee con qualità, Prati detta i tempi del centrocampo e le corsie esterne spingono con costanza, creando più di una situazione pericolosa. La Svezia, invece, fatica a uscire dalla propria metà campo e si affida ai lanci lunghi per cercare di alleggerire la pressione. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ITALIA SVEZIA U21 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Italia Svezia U21? Cerchiamo di capire come andranno le cose in questo match con l’aiuto dei dati forniti dalla nostra redazione. L’Italia U21 è una squadra di grande qualità, ma ancora alla ricerca di continuità: 1,7 xG prodotti e 1,3 gol segnati di media, a fronte di un possesso del 58% e una pressione alta costante (oltre 8 recuperi palla nella trequarti offensiva). Tuttavia, la squadra di Nunziata ha mostrato qualche difficoltà nel difendere in campo aperto: 1,1 gol subiti di media e 5 tiri nello specchio concessi a partita.

La Svezia U21, invece, è molto più pragmatica: meno possesso (45%), ma un’impostazione diretta e un altissimo tasso di efficienza (1,5 gol di media con solo 9 tiri totali). Gli scandinavi costruiscono poco ma con grande disciplina tattica, vincendo il 72% dei duelli difensivi e subendo solo 0,8 gol di media. Adesso via al commento live della diretta di Italia Svezia U21, il fischio iniziale sta per arrivare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Italia Svezia streaming video e tv, come vedere la partita

La diretta Italia Svezia Under 21 verrà giocata all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena ma potrà anche essere seguita in contemporanea anche da tutti gli altri tifosi e appassionati, basterà solo sintonizzarsi al giusto orario su Rai 2, la partita infatti verrà messa in chiaro al canale numero 2 del digitale terrestre e di conseguenza anche in streaming su Raiplay.

Baldini cerca il tre su tre

Durante queste due settimane di pausa per le nazionali non giocherà solo la squadra di Gattuso ma anche la selezione Under 21 impegnata alle 18.15 nella diretta Italia Svezia valida per il torneo di qualificazione ai prossimi campionati europei che gli azzurri hanno l’intenzione di vincere o almeno di provarci fino all’ultimo, nelle prime due uscite sono arrivate due vittorie, l’ultima nello 0-1 in trasferta contro la Macedonia del Nord che permette alla squadra azzurra di guidare il girone insieme alla Polonia.

Per i nordici invece insieme ad una vittoria è arrivata anche una sconfitta che li obbliga ora ad inseguire le prime posizioni valide per il passaggio del turno in maniera diretta o tramite gli spareggi, sono però una squadra che può contare su giocatori di grande talento che se in forma potrebbero dare fastidio anche ad una squadra forte come quella azzurra.

Formazioni Italia Svezia, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Italia Svezia i due tecnici dovrebbero mantenere lo stesso assetto tattico che ha portato soddisfazioni nella precedente sosta, Silvio Baldini quindi si affiderà nuovamente ad un 4-3-3 che prevederà Motta, Idrissi, Mane, Marianucci e Fortini, Ndour, Pisilli e Berti, Koleosho, Camarda e Pafundi. Daniel Bakcstrom farà scelte simili proponendo la sua versione del 4-3-3 con Bishesari tra i pali, Antwi e Vinlof come terzini con Kurtulus e Zatterstrom a completare il reparto, Swedberg, Karlsson e Boudri in mezzo al campo, tridente formato da Barghji e Soko sulle fasce e Omorowa in posizione centrale.

Italia Svezia, possibile esito finale

La diretta Italia Svezia under 21 potrebbe essere una sfida più equilibrata del previsto nonostante gli azzurri siano stati perfetti in queste prime due partite mentre gli avversari no, anzi proprio questo potrebbe essere un problema visto che avranno molto di più da perdere e dimostrare che gli farà provare a vincere e mettere in difficoltà gli avversari.

Alla fine però a spuntarla dovrebbero essere gli azzurri che hanno una struttura di squadra più solida, con idee di calcio semplici ma efficaci proposte dal tecnico e giocatori che si conoscono ormai da molti anni per i settori giovanili o per le precedenti esperienze in nazionale.