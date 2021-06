Diretta Italia Svezia/ Streaming video tv: spareggio (Europei basket donne)

DIRETTA ITALIA SVEZIA: SPAREGGIO DECISIVO

Italia Svezia, in diretta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, lunedì 21 giugno, si gioca presso il Pavelló Municipal Font de Sant Lluís di Valencia, ed è lo spareggio che deciderà chi tra le azzurre e le scandinave si qualificherà per i quarti di finale degli Europei di basket femminili 2021, che sono organizzati congiuntamente da Francia e Spagna. La diretta di Italia Svezia avrà dunque il fascino delle partite ad eliminazione diretta: chi vince va avanti e giocherà ancora almeno mercoledì nei quarti, per chi perde invece gli Europei finiscono qui. L’accoppiamento Italia Svezia è emerso solo ieri sera, in base ai risultati dell’ultima giornata della fase a gironi: l’Italia ha vinto contro la Grecia e si è assicurata il secondo posto nel girone B, mentre la Svezia a causa della sconfitta contro la Bielorussia ha chiuso al terzo posto del girone A – seconde e terze giocano questo turno, mentre le prime si sono qualificate subito per i quarti, eliminazione già sancita invece per le quarte di ogni gruppo. La sfida è resa ancora più intrigante dal fatto che la Svezia ora è allenata da Marco Crespi, già c.t. delle azzurre in passato, prima di Lino Lardo: cosa succederà in Italia Svezia?

DIRETTA ITALIA SVEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Svezia sarà garantita, come già per i precedenti impegni dell’Italia in questi Europei di basket femminile 2021, per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport. Di conseguenza, dobbiamo segnalare che pure la diretta streaming video tramite Sky Go sarà ovviamente riservata agli abbonati Sky.

DIRETTA ITALIA SVEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Svezia costituirà uno snodo fondamentale per l’avventura della nostra Nazionale agli Europei di basket femminile 2021. Finora possiamo dire che il girone ci ha riservato notizie positive: giovedì contro la Serbia debutto contro la squadra più forte del girone con sconfitta ma solo ai supplementari al termine di una partita sempre giocata alla pari dalle azzurre, poi c’è stata la sfida di venerdì vinta bene contro il Montenegro, infine la vittoria contro la Grecia di ieri, che ha sancito il secondo posto nel girone. Una partita che l’Italia ha inizialmente dominato, fino al +21 sul 45-24, poi ha rischiato di buttare via subendo addirittura il sorpasso ellenico sul 63-64 al 35′, ma infine abbiamo conquistato con un finale autorevole, che ha dato alle ragazze di coach Lino Lardo un vantaggio di dieci punti sul 77-67 finale. L’Italia del basket femminile è come sempre a caccia di una scintilla che possa spingerla tra le grandi almeno a livello europeo: qualche segnale di crescita negli ultimi anni c’è stato, anche se la nostra ultima apparizione alle Olimpiadi risale ancora ad Atlanta 1996. Da allora è passato un quarto di secolo, non ci saremo nemmeno a Tokyo e di conseguenza questi Europei sono il vertice della stagione: speriamo che non finiscano già stasera…

