Diretta Italia Svezia U21/ Streaming video Rai 2: sfida al vertice per Nicolato

DIRETTA ITALIA SVEZIA U21: PER LA VETTA DEL GIRONE

Italia Svezia U21, in diretta dallo stadio Brianteo di Monza, è la partita in programma oggi, martedì 12 ottobre 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 17.30. Si chiude con oggi la finestra ottobrina per le qualificazioni ai prossimi Europei di Georgia-Romania 2021 e con la diretta tra Italia e Svezia U21 andremo oggi ad assistere a un vero scontro al vertice . La situazione nel girone F è chiara: la Svezia under 21 al momento è leader del gruppo con ben 10 punti, su 4 sfide disputate, mentre gli azzurrini sono subito dietro, con 9 punti (tre vittorie di fila) ma pure un match in meno a bilancio.

LE PAGELLE ITALIA BELGIO/ Finale 3°-4° posto Nations League: Azzurri terzi

Con un successo oggi dunque i ragazzi di Nicolato possono tranquillamente porsi al primo gradino e con un record di 4 successi su 4, anche fare parecchia paura agli avversari in vista della qualificazione al torneo continentale. Vincere dunque oggi sarà fondamentale: in ogni caso con la diretta Italia Svezia u21 ci attendiamo un match di spettacolo.

Diretta/ Italia Belgio (risultato finale 2-1): accorcia De Ketelaere!

DIRETTA ITALIA SVEZIA UNDER 21 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Svezia Under 21, come sempre per quanto riguarda le partite della nostra Nazionale, sarà naturalmente garantita in chiaro per tutti su Rai Due. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

LE PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVEZIA U21

Tenuto conto che questo è match per la prima posizione nella classifica del girone F per le qualificazioni ai prossimi Europei, non ci sorprende la scelta di entrambi i ct di puntare oggi solo su i propri titolari per le probabili formazioni di Italia Svezia U21. Partendo allora dallo schieramento azzurro, ecco che il ct Nicolato fisserà ancora il 4-3-3 di partenza, dove pure tra i pali dovrebbe esserci la riconferma di Turati, visto che Carnesecchi è fuori per infortunio. Per la difesa azzurra pure oggi dovrebbero farsi avanti ancora Lovato e Okoli (questo fresco di gol contro la Bosnia Erzegovina), come pure il duo Calafiori-Bellanova sull’esterno del reparto, anche se Cambiaso e Udogie rimangono sempre a disposizione. Nello schieramento a tre del centrocampo ecco che già Esposito rimane in dubbio con Rovella e pure Ranocchia spinge per ottenere una maglia da titolare (tenuto poi conto che Ricci è indisponibile): irrinunciabile poi un giocatore come il rossonero Tonali. Per l’attacco Nicolato dovrebbe ancora puntare sul tridente con Vignato, Lucca e Colombo (quest’ultimo in rete con il Montenegro) ma Piccoli e Sebastiano Esposito si tengono pronti.

Probabili formazioni Italia Belgio/ Quote: Mancini punta sul jolly Giacomo Raspadori

Per quanto riguarda le probabili formazioni della Svezia Under 21 ecco che il ct Asbaghi pure dovrebbe puntare sul 4-3-3 come modulo iniziale, dove pure in porta subito si farà vedere il titolare Brolin. Per la difesa a 4 le maglie da titolari dovrebbero venir consegnate a Tolinsson e Magic, con il duo Holm-Kahl schierato sull’esterno (anche se Daniel Svnsson e Hussein Ali rimangono a disposizione dalla panchina). Per il centrocampo è sicura la maglia di Milal Hussein, ma al suo fianco Gigovic rischia in favore di Collader: Gusfatsson dovrebbe completare il reparto. In avanti il tecnico darà poi ancora spazio a Nygren e a Elanga, ma in prima punta Prica rischia il posto con Froling,

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida del girone F delle qualificazioni agli Europei non esitiamo a dare agli azzurri il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha dato a 1.53 il successo dell’Italia U21, contro il più alto 5.00 segnato per la vittoria della Svezia under 21: il pari vale 4.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA