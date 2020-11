Diretta Italia Svezia Under 21/ Streaming video Rai 2: bel test per Nicolato

DIRETTA ITALIA SVEZIA UNDER 21: AZZURRINI LANCIATI

Italia Svezia Under 21, in diretta dallo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 18 novembre 2020, come ultimo impegno degli azzurrini del c.t. Paolo Nicolato nel girone 1 delle qualificazioni agli Europei Under 21 dell’anno prossimo. A dire il vero, ci avviciniamo alla diretta di Italia Svezia Under 21 con la qualificazione già in tasca matematicamente dopo la vittoria di domenica in Lussemburgo e dopo il colpaccio di giovedì in Islanda che aveva spianato la strada alla nostra Under 21 in vista appunto della facile sfida in Lussemburgo, dove infatti sono arrivati i tre punti che ancora mancavano per avere la certezza definitiva della qualificazione. Di conseguenza, ecco che Italia Svezia Under 21 di oggi sarà un utilissimo test verso la fase finale degli Europei, che avrà inizio già a marzo: vuol dire che non ci sono altri impegni da qui ad allora e ciò dice che Italia Svezia fungerà da “prova generale” per Nicolato, in questo senso sarà allora una partita comunque molto interessante.

DIRETTA ITALIA SVEZIA UNDER 21 STREAMING VIDEO RAI 2: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Svezia Under 21 sarà disponibile a tutti in chiaro grazie a Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. Questo significa che la partita di Pisa sarà visibile per tutti anche in diretta streaming video, in questo caso tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVEZIA UNDER 21

Le probabili formazioni di Italia Svezia Under 21 sono stuzzicanti: da una parte abbiamo la qualificazione già al sicuro, dall’altra si tratta dell’ultima uscita prima della fase finale degli Europei, dunque vale già come prova generale anche se con mesi d’anticipo. Per questo motivo non ci aspettiamo troppi cambi rispetto al 3-5-2 vittorioso domenica in Lussemburgo, che riproponiamo qui come base di partenza anche per oggi pomeriggio: Carnesecchi in porta; difesa a tre composta da Del Prato, Gabbia e Marchizza; folto centrocampo a cinque con Bellanova, Pobega, Rovella, Frattesi e Sala da destra a sinistra; infine la coppia d’attacco Scamacca-Sottil. Naturalmente qualche novità è possibile, ad esempio l’inserimento di Pinamonti in atacco, tuttavia il c.t. Nicolato vorrà far giocare insieme il più possibile chi sarà titolare anche a marzo.

