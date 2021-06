Diretta Italia Svizzera/ Streaming video Rai 1: blindare gli ottavi (Europei 2020)

DIRETTA ITALIA SVIZZERA: UNA VITTORIA PER GLI OTTAVI!

Italia Svizzera, in diretta dallo stadio Olimpico di Roma, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 16 giugno: gli azzurri tornano in campo agli Europei 2020, nella seconda giornata del gruppo A andiamo a caccia di una vittoria che faccia il paio con il 3-0 rifilato alla Turchia all’esordio. Una partita quella che ha presentato una nazionale in grande forma, che al netto dell’avversario ha giocato il suo calcio traendo ottime sensazioni; vincere questa sera significherebbe timbrare gli ottavi di finale, aspettando di conoscere la nostra posizione nel girone e dunque l’avversaria, ma certamente due vittorie con questa formula sarebbero una garanzia.

DIRETTA/ Finlandia Russia (risultato 0-1) video streaming: gol di Aleksey Miranchuk!

La Svizzera sulla carta è la nazionale che avrebbe dovuto contendere all’Italia il primo posto; sabato tuttavia è arrivato solo un pareggio contro il Galles e dunque i rossocrociati devono già inseguire, con il rischio di giocarsi tutto all’ultima giornata contro una Turchia comunque combattiva. Potrebbe essere un flop quello elvetico, ma noi guardiamo in casa nostra: aspettando che la diretta di Italia Svizzera si giochi proviamo a fare qualche valutazione circa le scelte che verranno operate dai due Commissari Tecnici, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita dell’Olimpico.

RISULTATI EUROPEI 2020, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: si gioca in Russia!

DIRETTA ITALIA SVIZZERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre quando si parla delle partite della nostra nazionale, la diretta tv di Italia Svizzera sarà trasmessa su Rai Uno: appuntamento in chiaro per tutti, naturalmente anche in mobilità visitando senza costi aggiuntivi sito o app ufficiali di Rai Play. La partita degli Europei 2020 sarà poi anche su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire il match anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su apparecchi come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TURCHIA GALLES/ Video streaming tv: il match ha solo sei precedenti

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA

Roberto Mancini per Italia Svizzera perde Florenzi, deve monitorare le condizioni di Domenico Berardi ma ritrova Verratti. Possibili dunque tre cambi rispetto a venerdì: a centrocampo rischia Locatelli – confermati Jorginho e Barella – Di Lorenzo sarà il terzino destro e sulla sua corsia ci sarà anche Federico Chiesa. Per il resto, la stessa nazionale: Gigio Donnarumma in porta, Bonucci e Chiellini centrali con Spinazzola a completare la difesa, poi un fronte offensivo nel quale Lorenzo Insigne partirà dalla fascia sinistra lasciando a Immobile la possibilità di attaccare la profondità. Potrebbe cambiare qualcosa Vladimir Petkovic: in difesa dovremmo rivedere Schar, Akanji e Elvedi a protezione di Sommer, sulle corsie laterali si pensa a Fassnacht e Zuber anche se Mbabu e Ricardo Rodriguez comunque se la giocano, in mezzo non dovrebbero esserci problemi per Granit Xhaka e Freuler. È davanti che il CT rossocrociato potrebbe operare delle modifiche: Embolo potrebbe scalare sulla trequarti liberando un posto per l’attacco, con Gavranovic che dunque potrebbe posizionarsi al fianco di Seferovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Italia Svizzera possiamo consultare le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker gli azzurri sono decisamente favoriti, con un valore di 1,60 che accompagna il segno 1 per la loro vittoria. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,90 volte quanto messo sul piatto mentre vale molto, ovvero 6,25 volte la puntata, l’ipotesi del successo rossocrociato per il quale dovrete ovviamente giocare il segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA