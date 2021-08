Diretta Italia Svizzera/ Streaming video Rai: ultima del girone agli Europei volley

DIRETTA ITALIA SVIZZERA: ULTIMO IMPEGNO NEL GIRONE

Italia Svizzera, in diretta da Zara, si gioca alle ore 20:00 di giovedì 26 agosto: con questa partita la nazionale azzurra chiude il gruppo C agli Europei 2021 di volley femminile, e prosegue la sua avventura aspettando di conoscere la sua avversaria. Davide Mazzanti e le sue ragazze partivano ampiamente favorite nella prima fase del torneo, e hanno rispettato il pronostico: adesso si chiude contro un’avversaria che, al contrario di noi, ha fatto male e rischia l’eliminazione dalla competizione, ma potrebbe ancora sperare di agganciare il quarto e ultimo posto utile per volare agli ottavi.

Nella diretta di Italia Svizzera le azzurre cercheranno di trovare il ritmo giusto per affrontare la fase ad eliminazione diretta, che ovviamente – e per quello che abbiamo detto – era già nei pensieri del gruppo: abbiamo ancora negli occhi la grande delusione per come sono finite le Olimpiadi, come sappiamo agli Europei 2021 di volley femminile difendiamo una medaglia di bronzo conquistata due anni fa e dunque vedremo come andranno le cose in questa partita, che potrebbe essere importante per definire il nostro percorso nel torneo, anche pensando a quarti di finale e semifinale.

DIRETTA ITALIA SVIZZERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Svizzera è su Rai Tre: la televisione di stato trasmette tutte le partite della nazionale azzurra agli Europei 2021 di volley femminile, dunque sarà ancora una volta un appuntamento in chiaro per tutti con la possibilità di seguire il match anche in mobilità, tramite sito o app di Rai Play. L’alternativa, per i clienti, è quella della piattaforma DAZN: visione in diretta streaming video, oppure utilizzando una smart tv con connessione a internet. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA SVIZZERA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Svizzera ci vede ovviamente partire favorite: i rapporti di forza nel gruppo C agli Europei 2021 di volley femminile ci dicono che le azzurre e la Croazia si giocano il primo posto, mentre tutte le altre sono in difficoltà e si sono rubate punti a vicenda. Cosa che chiaramente ha aiutato l’Italia: già prima di affrontare le padrone di casa, nella partita di ieri, Mazzanti e le ragazze avevano la certezza di aver chiuso almeno al secondo posto nel girone, un obiettivo centrato in maniera brillante lasciando per strada un solo set nelle tre gare precedenti.

La Svizzera è riuscita a battere l’Ungheria al tie break ottenendo gli unici 2 punti dei suoi Europei nelle prime tre partite; sconfitta nettamente dalla Croazia, ha anche perso 1-3 contro la Slovacchia in un match che avrebbe potuto garantire la qualificazione senza affanni. Ora manca sempre meno all’inizio di questa sfida Italia Svizzera, agli Europei 2021 di volley femminile sarà poi tempo di tirare le somme sulla prima fase e valutare il tabellone con gli accoppiamenti degli ottavi.



