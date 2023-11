Diretta/ Italia Svizzera U19 streaming video tv: gli azzurrini alzano il livello (Under 19, 18 novembre 2023)

Italia Svizzera Under 19, in diretta sabato 18 novembre 2023 alle ore 13.00 presso la Borås Arena di Borås sarà una sfida valida per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei Under 19. Si disputa il secondo incontro nel girone 4 della fase iniziale delle qualificazioni agli Europei di categoria. Il percorso con il nuovo allenatore Bernardo Corradi, dopo alcune amichevoli, è iniziato con una vittoria schiacciante per 7-0 mercoledì scorso contro il Liechtenstein.

Da questa partita contro gli elvetici è lecito aspettarsi naturalmente risposte più significative sul livello degli Azzurrini. Ricordiamo che l’Italia Under 19 è attualmente campione d’Europa in carica, avendo trionfato la scorsa estate sotto la guida dell’allenatore Alberto Bollini. Quindi, l’auspicio è naturalmente quello di rimanere ai vertici e, al momento, avanzare all’Elite Round, obiettivo che sarebbe praticamente raggiunto in caso di una nuova vittoria oggi, senza dover attendere l’ultimo match di martedì 21 alle 18 contro la Svezia.

ITALIA SVIZZERA U19 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA U19

Le probabili formazioni della diretta Italia Svizzera Under 19, match che andrà in scena presso la Borås Arena in Svezia. Dopo la goleada al Liechtenstein il commissario tecnico dell’Italia Bernardo Corradi potrebbe apportare diverse modifiche alla formazione iniziale per affrontare gli elvetici. Ecco l’elenco dei convocati per questa fase di qualificazione in Svezia per gli azzurrini:

Portieri: Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Christian Corradi (Hellas Verona), Vittorio Magni (Milan), Marco Palestra (Atalanta);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Diego Ripani (Juventus), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroliu (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Simone Pafundi (Udinese), Alessio Vacca (Juventus).

