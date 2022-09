Diretta Italia Svizzera U20/ Streaming video Rai: amichevole a Varese

DIRETTA ITALIA SVIZZERA U20: AMICHEVOLE PER GLI AZZURRINI!

Italia Svizzera U20, in diretta dallo stadio Franco Ossola di Varese, sarà la partita amichevole della nostra Nazionale Under 20 in programma con fischio d’inizio alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, martedì 27 settembre 2022. Il cammino è già tracciato verso i Mondiali U20 dell’anno prossimo, che saranno l’obiettivo finale degli Azzurrini del c.t. Carmine Nunziata, che arrivano alla diretta di Italia Svizzera U20 dopo la bella vittoria ottenuta venerdì scorso in Portogallo per il Torneo 8 Nazioni.

Stavolta non ci sarà nessuna “cornice” ufficiale, oggi infatti l’Italia U20 gioca un’amichevole ma poco cambia, anche gli incontri del classico torneo per le Nazionali Under 20 d’Europa fungono da preparazione per il torneo iridato, per il quale l’Italia si è qualificata con la semifinale agli Europei Under 19 di quest’estate, con i ragazzi che naturalmente nella nuova stagione sono “passati” alla Under 20. Scopriremo quindi oggi quali indicazioni potrà ottenere Carmine Nunziata dalla diretta di Italia Svizzera U20…

ITALIA SVIZZERA U20 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Svizzera U20 sarà trasmessa in chiaro per tutti oggi pomeriggio su Rai Sport + HD, il canale numero 58 delle telecomando, il che naturalmente significa che tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play sarà disponibile anche la possibilità di seguire in diretta streaming video Italia Svizzera U20. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO ITALIA SVIZZERA U20 SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA U20

Scopriamo adesso quali potrebbero essere per gli Azzurrini le probabili formazioni della diretta Italia Svizzera U20. Naturalmente il punto di riferimento è la bella vittoria di quattro giorni fa in Portogallo, con gol di due dei nostri talenti in prospettiva più attesi, a cominciare da Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea che in estate ha fatto parlare molto anche in ottica calciomercato, poi anche Cristian Volpato, attaccante della Roma che a dire il vero era entrato a partita in corso.

Trattandosi di un’amichevole, non c’è nessun problema di squalifiche, ad esempio per Mulazzi che era stato sconfitto nel rovente finale di partita contro il Portogallo, perché i provvedimenti del giudice sportivo si applicheranno all’interno del Torneo 8 Nazioni e non in Italia Svizzera U20 in programma questo pomeriggio allo stadio di Varese.











