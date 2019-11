Diretta Italia Svizzera U20/ Streaming video Rai: scontro testa coda del torneo

Italia Svizzera U20, in diretta dallo stadio La Marmora-Pozzo di Biella, lunedì 18 novembre alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per il torneo 8 Nazioni. Una sfida che testerà le ambizioni degli azzurrini contro gli svizzeri che hanno sempre rappresentato un osso duro, con l’ultimo scontro fra pari età nello scorso marzo terminato con il punteggio di 3-0 in favore degli elvetici. Il CT Franceschini sta costruendo un gruppo interessane con alcuni elementi di spicco del campionato di Lega Pro come l’esterno Frabotta e lo juventino Portanova, ma anche elementi che hanno già assaggiato la Serie A, come il laziale André Anderson e il talento del Chievo, Vignato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Italia Svizzera Under 2o sarà trasmessa in diretta tv sul canale del digitale terrestre Raisport +, al numero 58 del telecomando. Diretta streaming video del match garantita per tutti gli appassionati tramite il ben noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA U20

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Italia Svizzera Under 20, lunedì 18 novembre presso lo stadio La Marmora-Pozzo di Biella, sfida valevole per il torneo 8 Nazioni. Italia del CT Franceschini schierata in campo con un 4-2-3-1: Ghidotti; Fiordaliso, Buongiorno, Delli Carri, Frabotta; Portanova, Danzi, Colpani; André Anderson; Vignato, Olivieri. Risponderà la Svizzera del CT Gabriele con un 4-3-1-2: Racioppi; Barnert, Cörnert, Zesiger, Sidler; Toma, Janjičić, Domgjoni; Bajrami; Guillemenot, Vargas.





