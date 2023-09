DIRETTA/ Italia Thailandia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (19 settembre 2023)

DIRETTA ITALIA THAILANDIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Italia Thailandia, come abbiamo visto è il terzo impegno nel torneo pre-olimpico cominciato nel weekend con le partite contro Corea del Sud e Slovenia. Ieri c’è stato riposo, adesso ci attendono due partite in meno di 24 ore, considerando che domani l’Italia giocherà contro la Colombia addirittura alle ore 11.30 del mattino. In compenso, questo ci permetterà un riposo un po’ più lungo verso il gran finale del pre-olimpico, dal momento che da venerdì a domenica l’Italia giocherà per tre volte consecutive in prima serata.

Le avversarie saranno (nell’ordine) Usa, Germania ed infine le padrone di casa della Polonia. Ricordiamo che si qualificano le prime due di ognuno dei tre tornei che sono in corso in questi giorni, dunque si qualificheranno in sei che si aggiungeranno alla Francia in qualità di Paese organizzatore. Gli ultimi cinque posti saranno in base al ranking mondiale FIVB, ma garantendo anche la presenza di almeno una Nazionale per ogni continente. Adesso però basta parole, calcoli e programmi: si deve scendere in campo, comincia la diretta di Italia Thailandia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA THAILANDIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, dobbiamo segnalare che la diretta tv di Italia Thailandia non sarà disponibile nel nostro Paese e non possiamo nemmeno indicarvi una diretta streaming video di Italia Thailandia, di conseguenza i punti di riferimento fondamentali saranno il sito della FIPAV e i suoi profili social. La Federazione mondiale FIVB seguirà però la partita con la Volleyball Tv, disponibile a livello mondiale su abbonamento.

ITALIA THAILANDIA: ANCORA NEL PREOLIMPICO

Italia Thailandia, in diretta dalla città polacca di Lodz alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, martedì 19 settembre 2023, è la terza partita per le Azzurre nel torneo pre-olimpico che metterà in palio due posti per il torneo di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo un giorno di riposo si torna in campo con la diretta di Italia Thailandia, affrontando la Nazionale asiatica che è una presenza costante a buoni livelli internazionali (tredicesima negli ultimi due Mondiali) ma non si è mai qualificata per la fase finale di una edizione dei Giochi olimpici, dove invece l’Italia è presenza fissa da Sydney 2000 in poi.

Questa dunque è una partita da vincere ad ogni costo, perché sappiamo che questo torneo è pieno di insidie, con sette partite racchiuse nello spazio di soli nove giorni: si tratterà di un girone all’italiana con otto squadre partecipanti, si giocherà evidentemente una partita contro ciascuna avversaria e la classifica finale promuoverà ai Giochi dell’anno prossimo le prime due. Per tutte le altre conterà il ranking come ultima speranza, ma compresa la “tutela” che garantirà ad ogni continente almeno un posto e quindi faremo più avanti gli eventuali calcoli. Per ora si deve cercare di conquistare il pass sul campo e di conseguenza è necessaria una vittoria nella diretta di Italia Thailandia.

DIRETTA ITALIA THAILANDIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Thailandia, dobbiamo ricordare che l’estate della pallavolo femminile italiana è stata complicata forse più fuori dal campo che per i risultati, anche se il quarto posto agli Europei evidentemente non ci può soddisfare del tutto. In ogni caso, adesso bisogna pensare esclusivamente a questo intenso torneo pre-olimpico a Lodz, anche perché i ritmi delle partite sono talmente serrati che non c’è neanche il tempo di fare troppi calcoli – da oggi a domenica giocheremo con Thailandia, Colombia, Usa, Germania e infine Polonia.

Si è parlato tanto delle assenze nei giorni che hanno preceduto il torneo pre-olimpico: l’ultima ad avere rinunciato è stata Alessia Orro a causa delle sue condizioni fisiche, mentre Paola Egonu si è tirata indietro e in precedenza erano uscite dal giro le veterane Monica De Gennaro, Cristina Chirichella e Caterina Bosetti: l’Italia resta comunque squadra di ottimo livello e abbiamo il dovere di provare a conquistare già sul campo la qualificazione per Parigi 2024. Che cosa ci dirà la diretta di Italia Thailandia?











