Diretta Italia Thailandia streaming video tv: orario e risultato live della partita per la VNL 2025 femminile, oggi giovedì 19 giugno

DIRETTA ITALIA THAILANDIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci avviciniamo alla diretta Italia Thailandia dando ancora spazio alla partita di ieri contro la Bulgaria, vinta per 3-1 con un passaggio a vuoto nel secondo set e una reazione perfetta per chiudere comunque i conti senza affanni e calare la cinquina in questa Nations League 2025. Alice Degradi per il sito della FIPAV si era espressa così: “Non è stata una partita facile anche se penso che il set perso sia stato giocato molto bene dalla Bulgaria. Hanno trovato dei buoni turni al servizio e giocato in maniera quasi perfetta, questo va detto. Poi però siamo state molto brave a mantenere un livello di concentrazione tale che ci ha consentito di portare a casa la partita”.

Linda Nwakalor invece ha voluto sottolineare l’aspetto mentale, sempre per insito della nostra Federazione nazionale: “Bisogna sempre tenere l’attenzione alta perché in VNL non ci sono avversarie facili”. Adesso però basta parole, comincia davvero la diretta Italia Thailandia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA THAILANDIA

Va ricordato che la diretta Italia Thailandia in tv non sarà trasmessa, per le immagini della partita potrete affidarvi (se abbonati) al portale VolleyballWorld Tv per la diretta streaming video.

LE AZZURRE PER RESTARE A PUNTEGGIO PIENO

Ci attende un’altra mattina in compagnia delle campionesse olimpiche grazie alla diretta Italia Thailandia, di nuovo per la seconda settimana della Volleyball Nations League 2025 femminile al Kai Tak Sports Park di Hong Kong. Appuntamento anche un po’ più comodo rispetto a ieri, si giocherà infatti alle ore 11.00 italiane di oggi, giovedì 19 giugno 2025.

Finora il cammino è stato praticamente perfetto grazie a cinque vittorie su cinque: merito soprattutto della straordinaria settimana di Rio de Janeiro, con un poker di successi spesso di grande valore tecnico, come contro gli Usa oppure le padrone di casa del Brasile, a cui ieri si è aggiunto anche il successo contro la Bulgaria.

Partita dominata nel primo e poi nel terzo e quarto set, nel mezzo un passaggio a vuoto nel secondo parziale sul quale certamente Julio Velasco avrà immediatamente lavorato, anche perché la partita di oggi sulla carta potrebbe avere similitudini con quella andata in scena poco più di 24 ore fa.

La diretta Italia Thailandia infatti metterà le Azzurre contro la Nazionale asiatica, tecnicamente inferiore rispetto alle nostre olimpioniche pur con le rotazioni nella rosa che sono un classico delle prime fasi della Volleyball Nations League: sulla carta, è comunque l’occasione perfetta per arrivare a sei su sei…

DIRETTA ITALIA THAILANDIA: IMPEGNO ABBORDABILE

La diretta Italia Thailandia rappresenta l’inizio di un trittico consecutivo di partite contro Nazionali asiatiche: siamo ad Hong Kong e anche il calendario privilegia l’Asia, perché abbiamo oggi la Thailandia e nei prossimi giorni Giappone e Cina, quindi questa partita potrebbe essere utile per entrare in clima verso due partite sulla carta più impegnative, anche se già a Rio de Janeiro abbiamo giocato e vinto contro la Corea del Sud. Possiamo allora aggiungere che in questa VNL 2025 giocheremo contro tutte le quattro Nazionali asiatiche partecipanti.

La Thailandia in questo momento potrebbe essere un gradino sopra la Corea del Sud, ma certamente non è la Cina o il Giappone e men che meno l’Italia campionessa olimpica in carica. Agli scorsi Mondiali la Thailandia è stata tredicesima, di quelli di quest’estate sarà il Paese organizzatore e allora ecco che potremmo entrare almeno virtualmente già nel clima iridato con un paio di mesi d’anticipo grazie alla diretta Italia Thailandia…