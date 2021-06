Diretta Italia Thailandia/ Streaming video tv: ultimo impegno, Nations League

DIRETTA ITALIA THAILANDIA: PASSERELLA FINALE PER LE AZZURRE

Italia Thailandia, in diretta alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, domenica 20 giugno, si gioca alla Fiera di Rimini e sarà il quindicesimo e ultimo impegno per le ragazze della nostra Nazionale di pallavolo femminile per la Volleyball Nations League 2021. Si chiude dunque per le azzurre, e più in generale per tutte le squadre che non si qualificheranno per la Final Four, il torneo che in questa edizione anomala sta riunendo le sedici migliori formazioni del mondo (sia al femminile sia al maschile) in Romagna.

Diretta/ Italia Belgio (risultato finale 2-3) video tv: azzurre ko al tie break

La diretta di Italia Thailandia dunque sarà l’ultima occasione per ammirare in azione le azzurre del c.t. Giulio Cesare Bregoli in questa avventura che è stata per loro una formidabile occasione per fare esperienza. Da domani al centro dell’attenzione torneranno le big che si stanno allenando con il c.t. Davide Mazzanti pensando già alle Olimpiadi di Tokyo, oggi però Italia Thailandia potrebbe essere l’occasione ideale per chiudere la VNL 2021 con una bella vittoria, considerato il modesto valore delle avversarie asiatiche. Le azzurre sapranno chiudere con il sorriso?

Diretta/ Italia Canada (risultato finale 3-0) video e tv: tris delle azzurre!

DIRETTA ITALIA THAILANDIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Thailandia sarà garantita, salvo variazioni di palinsesto, come sempre da La7d, dal momento che è stata appunto La7 ad aggiudicarsi i diritti per trasmettere in Italia la VNL 2021. Questo significa che sarà l’emittente al numero 7 del telecomando a garantire anche la diretta streaming video, che d’altronde sarà disponibile anche sul canale della Federazione internazionale all’indirizzo volleyballworld.tv per tutte le partite di Rimini.

DIRETTA ITALIA THAILANDIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Thailandia, dobbiamo dire che naturalmente non sarà questa partita a determinare i giudizi sulla Volleyball Nations League 2021 delle azzurre, ma naturalmente vincere farebbe bene, perché il fare esperienza passa anche dal vincere le partite che si possono vincere – non sono state onestamente molte per questa Italia sperimentale nel torneo di Rimini. Alcune prestazioni e vittorie convincenti comunque non sono mancate, ad esempio quella di due giorni fa contro il Canada, anche se ovviamente nel quadro complessivo di una VNL 2021 nella quale per l’Italia sono state molte di più le sconfitte. Un rischio che la FIPAV aveva messo in conto: di fatto questo è come se fosse già il primo appuntamento di un nuovo quadriennio, ma con il calendario sfalsato ci sono ancora le “scorse” Olimpiadi 2020 da giocare. Molte altre Nazionali hanno scelto invece di portare già a Rimini le loro big che poi giocheranno anche a Tokyo e logicamente solo in Giappone sapremo chi avrà fatto la scelta migliore. Nel frattempo, pensiamo a vincere contro il fanalino di coda Thailandia…

DIRETTA/ Italia Francia (risultato 3-2) streaming video: azzurri ok al tie-break!

© RIPRODUZIONE RISERVATA