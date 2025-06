Diretta Italia Turchia donne streaming video Rai: orario e risultato live del quarto di finale agli Europei basket 2025, martedì 24 giugno.

DIRETTA ITALIA TURCHIA DONNE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente siamo arrivati alla diretta Italia Turchia donne, per la zona medaglie agli Europei basket 2025. Passano gli anni, ma Cecilia Zandalasini rimane la nostra giocatrice di riferimento: nel girone del PalaDozza la giocatrice delle Golden State Valkyries, che tornerà poi in Italia con Schio, ha avuto 18,7 punti, 8,0 rimbalzi e 2,3 assist tirando con il 52,9% dall’arco (quasi sei triple tentate a serata) e 22,0 di valutazione, certamente la Zandalasini non ha bisogno di presentazioni ma non è la sola a performare in questo modo, altre compagne di nazionale le stanno dando una grossa mano.

C’è per esempio la lucidità in regia di Costanza Verona, 3,7 assist a partita, che si alterna a Mariella Santucci, c’è l’esperienza sotto canestro di Lorela Cubaj (6,3 rimbalzi) e la capacità di fare tutto bene di Jasmine Keys, per poi citare le altre, da Stefania Trimboli a Francesca Pan passando per Francesca Pasa. Stasera affrontiamo una nazionale che è prima per rimbalzi e seconda per punti segnati (noi siamo decime in entrambe le categorie) ma naturalmente questo può dipendere anche dalle avversarie affrontate; ad ogni modo parla il campo e lo fa anche a minuti, mettiamoci comodi per la palla a due della diretta Italia Turchia donne! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA TURCHIA DONNE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Italia Turchia donne sarà disponibile su Rai Sport in chiaro, oppure sui canali di Sky Sport in abbonamento; per la diretta streaming video dovrete quindi rivolgervi a Rai Sport, Sky Go o Now Tv. ITALIA TURCHIA DONNE STREAMING VIDEO RAIPLAY

ITALIA TURCHIA DONNE: CI GIOCHIAMO LA STORIA!

Scatta la diretta Italia Turchia donne, alle ore 19:30 di martedì 24 giugno presso lo stadio della pace e dell’amicizia al Pireo: siamo in Grecia, per i quarti di finale degli Europei basket 2025. La nostra nazionale femminile si gioca tantissimo, dopo aver fatto le onde al primo turno: rendimento fin qui impeccabile.

Era difficile pensare a un’Italia capace di battere Serbia, Slovenia e Lituania in successione; è invece successo, ma non c’è il tempo di godersela perché già questa sera arriva il momento di tornare a carburare e provare ad arrivare in zona medaglie, che sarebbe una grande occasione.

Basti pensare che una semifinale continentale ci manca da ben 30 anni; questo ciclo azzurro ha avuto anche in passato le sue opportunità ma è sempre arrivata “corta”, non necessariamente per propri demeriti, ma oggi finalmente ha trovato coesione e carattere come dimostrato dal modo in cui ha resistito alla rimonta della Slovenia, in una seconda partita fondamentale perché ci ha garantito la qualificazione anticipata.

Adesso bisognerà capire se nella diretta Italia Turchia donne potremo fare lo step successivo; fosse così, venerdì andremmo a giocare contro la vincente di Spagna Repubblica Ceca ma procediamo uno step alla volta, senza troppe pressioni.

DIRETTA ITALIA TURCHIA DONNE: UNA GRANDE OCCASIONE

Ci avviciniamo alla diretta Italia Turchia donne, dovendo dire che il quarto di finale agli Europei basket 2025 è sicuramente complicato: la nostra avversaria ha ottenuto il secondo posto nel girone A e ha già potuto saggiare il palazzetto nel quale si gioca stasera. All’esordio ha perso in volata contro la Francia, ma poi ha demolito la Svizzera con 24 punti di margine e infine è riuscita ad avere ragione della Grecia con un secondo periodo dal parziale di 26-14, per poi tornare ad allungare nel quarto conclusivo e ricacciare così la nazionale di casa, eliminandola in quello che era uno spareggio.

Anche la Turchia non fa risultati di prestigio da qualche tempo, ma è sicuramente nazionale fisica e di qualità; una nazionale che ha in Teaira McCowan la sua stella, prima per punti (16,3), rimbalzi (13,7) e valutazione (22,7) e che spesso si appoggia sull’asse e pick and roll con il playmaker Alperi Onar (5,7 assist per gara), dunque una giocatrice cui dovremo fare attenzione perchè sempre capace di fare la differenza sotto canestro e creare seconde opportunità per le compagne. Noi naturalmente speriamo di vincere la diretta Italia Turchia donne e continuare a sognare, tra poco il parquet del Pireo fornirà la sua risposta.