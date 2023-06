DIRETTA ITALIA TURCHIA/ Video streaming tv: focus sulle nostre avversarie, VNL 2023 (oggi 3 giugno)

DIRETTA ITALIA TURCHIA: LE AVVERSARIE

Mentre aspettiamo la diretta di Italia Turchia, possiamo spendere qualche parola in più sulle nostre avversarie, che naturalmente traggono beneficio dalle squadre di club che dominano il panorama internazionale. Inoltre, è doveroso ricordare pure che in panchina per la Turchia si siede il c.t. Daniele Santarelli, che già da anni si divide tra il compito di allenatore di Conegliano (con cui ha vinto tutto) e di c.t. di Nazionali, con la perla del Mondiale vinto l’anno scorso alla guida della Serbia, prima di passare alla Turchia a partire da questa stagione.

In effetti, dalle parti di Istanbul adesso vogliono provare a fare il definitivo salto di qualità anche con la Nazionale, ormai presenza fissa ad Olimpiadi e Mondiali ma non è mai salita sul podio, mentre agli Europei la Turchia vanta due argenti e tre bronzi, ma ancora le manca l’oro. Naturalmente non c’è perfetta corrispondenza tra il valore di un campionato di club e la sua Nazionale, ma naturalmente la crescita del volley femminile in Turchia rende anche le ragazze di Daniele Santarelli sempre più ambiziose sul palcoscenico internazionale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA TURCHIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Turchia non sarà garantita oggi su canali televisivi italiani. Tuttavia, sarà possibile usufruire della diretta streaming video di Italia Turchia che sarà garantita sulla piattaforma a pagamento Volleyball World TV, la quale infatti seguirà integralmente la Volleyball Nations League 2023.

CONTRO LE PADRONE DI CASA!

Italia Turchia, in diretta dalla città turca di Antalya alle ore 19.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, sabato 3 giugno 2023, sarà la quarta uscita delle Azzurre del c.t. Davide Mazzanti e quindi l’ultimo impegno per quanto riguarda la prima settimana della VNL 2023 di volley femminile. I ritmi sono altissimi, in particolare arriviamo addirittura al terzo giorno consecutivo in campo: dopo il debutto di martedì contro la Thailandia, con vittoria probabilmente più sofferta del previsto per 3-2, l’Italia ha avuto un solo giorno di riposo prima della sconfitta per 1-3 di giovedì contro la Polonia e il match di ieri sera contro gli Stati Uniti prima di chiudere la settimana della VNL 2023 femminile giocando contro le padrone di casa nella intrigante diretta di Italia Turchia.

Insomma, si corre subito forte nel lungo cammino verso le Final Eight di metà luglio ad Arlington, negli Usa. Non ci stanchiamo di ricordare che l’Italia è campionessa in carica avendo conquistato la scorsa edizione della Volleyball Nations League vincendo la finale con un meraviglioso 3-0 al Brasile e sfatando un tabù che ci vedeva ancora a secco di successi nel torneo che anima la prima parte dell’estate del volley, sia con la denominazione di Volleyball Nations League sia nella competizione che la precedeva, cioè il Grand Prix. Sulla strada che porterà poi agli Europei e al torneo di qualificazione olimpica, gli ostacoli sono già probanti e cominciano a fornirci indicazioni: cosa ci dirà la diretta di Italia Turchia?

DIRETTA ITALIA TURCHIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Turchia, pur tenendo conto del fatto che in questa primissima fase dell’estate della pallavolo tutto è possibile, anche perché molti c.t. giustamente fanno esperimenti, ecco che la partita contro le turche ci stuzzica. Innanzitutto, sarà un esame anche dal punto di vista della personalità, perché per la prima volta giocheremo contro una squadra che ha il fattore campo dalla sua parte, inoltre sappiamo bene che la Turchia è diventata una grande potenza nella pallavolo femminile, anche se soprattutto a livello di club, con i grandi investimenti delle società di Istanbul che hanno dominato l’ultima Champions League. La Nazionale non è altrettanto forte, ma sarà comunque una rivale ostica.

In ogni caso, nell’immediato i risultati non sono la prima necessità, appunto perché il cammino sarà lungo mesi. Non tutto ha funzionato come si deve per l’Italia nei giorni scorsi, quindi sappiamo che c’è parecchio da lavorare ma sappiamo anche che questa può essere una buona notizia, perché c’è tutto il tempo per migliorarsi e allora evidenziare subito le difficoltà può essere alla lunga addirittura un vantaggio. Oggi come detto sarà un esame interessante anche in termini di personalità, in particolare per le ragazze con meno esperienza. D’altronde, anche per questo serve il lungo e spesso faticoso cammino nella VNL…











