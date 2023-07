Diretta Italia Turchia/ Risultato live, streaming video tv: nei quarti di VNL 2023! (oggi giovedì 13 luglio)

DIRETTA ITALIA TURCHIA: PER UN POSTO IN SEMIFINALE!

Italia Turchia è in diretta dal College Park Center di Arlington, in Texas: alle ore 21:00 di giovedì 13 luglio (le 14:00 locali) si gioca il match valido per i quarti di finale della Volley Nations League 2023. La nazionale di Davide Mazzanti si è qualificata abbastanza agevolmente alla Final Eight: sesta posizione in classifica con 8 vittorie e 4 sconfitte, adesso la prossima avversaria è la terza forza della graduatoria generale ovvero quella Turchia che, rispetto a noi, ha timbrato un successo in più.

Ricordiamo che l’Italia è campione in carica nella Volley Nations League, e dunque in qualche modo ancora la nazionale da battere; in più ha vinto gli Europei due anni fa e difenderà il titolo continentale, stiamo entrando in un periodo davvero delicato per le azzurre ma che chiaramente può essere bellissimo. Aspettando che la diretta di Italia Turchia cominci, facciamo un rapido focus circa i temi principali che potrebbero emergere dal College Park Center di Arlington nel quarto di finale della Volley Nations League 2023.

DIRETTA ITALIA TURCHIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Turchia sarà trasmessa su Sky Sport Arena: ancora una volta, come già nel corso della fase a gironi, la Volley Nations League 2023 è appannaggio della televisione satellitare. Appuntamento quindi riservato agli abbonati, nello specifico al canale 204 del loro decoder; in assenza di un televisore tutti i clienti Sky potranno assistere a questa partita con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è fornito grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA TURCHIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Turchia potrebbe dunque consegnare alle azzurre un’altra semifinale nella Volley Nations League: tra l’altro, curiosamente, un anno fa la nazionale di Davide Mazzanti aveva guadagnato l’accesso alla finale battendo proprio la Turchia, in una classifica che era quasi l’opposto di quella di oggi visto che in terza posizione avevamo chiuso noi, mentre le turche si erano accontentate del settimo posto (eliminando la Thailandia ai quarti). Turchia che da qualche mese, lo ricordiamo, è allenata da Daniele Santarelli: il tecnico che ha vinto tutto con Conegliano si lancia in una nuova sfida – aveva già guidato la Serbia – avendo preso il posto di Giovanni Guidetti, e potendo contare su giocatrici che hanno sollevato la Champions League con il VakifBank.

Questa sarebbe potuta essere la partita di Paola Egonu, passata dallo stesso VakifBank a Milano con tanto di ritorno in Italia; tuttavia, come poi approfondiremo, la fenomenale giocatrice non farà parte della spedizione per la Final Eight di Volley Nations League 2023, il che non significa comunque che le azzurre non abbiano possibilità di arrivare ancora in fondo. Tra poco comunque il campo fornirà il suo verdetto circa la diretta di Italia Turchia, noi possiamo soltanto sperare che le ragazze di Davide Mazzanti si facciano onore e magari proseguano la loro marcia verso il secondo titolo consecutivo di Volley Nations League…











