Diretta Italia Turchia/ Streaming video e tv: via alle Final Six VNL (volley)

Italia Turchia, in diretta dal Centro sportivo olimpico di Nanchino (Cina), sede delle Final Six della Volleyball Nations League 2019 di pallavolo femminile, è la partita di debutto per le azzurre del volley nella fase decisiva della manifestazione che da un paio di anni ha preso il posto del Grand Prix. L’appuntamento con Italia Turchia sarà alle ore 13.30 italiane, in prima serata per la Cina, dal momento che le azzurre e la Turchia completano il girone A che comprende anche le padrone di casa. Ricordiamo infatti che alla Final Six della Volleyball Nations League 2019 prendono parte sei squadre divise in due giorni da tre: l’ultima viene eliminata, mentre la prima e la seconda accedono alle semifinali incrociate con l’altro girone, che naturalmente promuoveranno le due squadre vincitrici alla finale in programma domenica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA TURCHIA

La diretta tv di Italia Turchia e più in generale di tutte le partite delle azzurre nelle Final Six sarà trasmessa in diretta da Eurosport 2, canale che è disponibile sulla piattaforma satellitare Sky, oppure in diretta streaming video sulla sulla piattaforma a pagamento della FIVB volleyballworld.tv

DIRETTA ITALIA TURCHIA: RISULTATI E CONTESTO

Posta in palio subito altissima per la diretta di Italia Turchia, come è normale che sia in questa fase che prevede gironi di tre squadre e dunque due sole partite. In pratica è già quasi un anticipo dell’eliminazione diretta che formalmente sarà valida solo in semifinali e finale. Siamo giunti al primo momento significativo di un’estate che sarà lunghissima, fra qualificazioni olimpiche ed Europei. Saranno anzi quelli gli obiettivi più importanti, tuttavia giunte a questo punto le ragazze del commissario tecnico Davide Mazzanti di certo non si tireranno indietro, anche perché lo status di vice-campionesse del Mondo impone un rendimento significativo anche in questa manifestazione che comunque (come Grand Prix) ha notevole tradizione e un albo d’oro importante. La qualificazione alla Final Six è arrivata con netto anticipo, ora l’Italia punterà a fare il meglio possibile.



