Diretta Italia Turchia streaming video Rai 1: orario e risultato live della finale dei Mondiali volley 2025 con le Azzurre, oggi domenica 7 settembre

DIRETTA ITALIA TURCHIA: LA FINALE DEI MONDIALI 2025

La marcia è stata trionfale, oggi domenica 7 settembre è giunto il momento di provare a mettere il sigillo: la diretta Italia Turchia è in programma alle ore 14.30 del pomeriggio e sarà naturalmente la finale dei Mondiali volley 2025 all’Indoor Stadium Huamark di Bangkok, dove l’anno scorso avevamo vinto la Nations League per inaugurare il ciclo meraviglioso passato poi naturalmente per l’oro olimpico, per un’altra VNL e che ora ci vede a un passo dal secondo titolo mondiale della nostra storia.

Il contatore è arrivato a quota 35 vittorie consecutive, tante volte sono stati successi netti ma Julio Velasco naturalmente ha sempre tenuto alta l’attenzione: prima o poi sarebbero arrivate anche le partite lunghe, difficili, da decidere sul filo dell’equilibrio per un pallone che va di qua o di là della rete. Ieri è andata proprio così e l’Italia ha firmato una vittoria per 3-2 contro il Brasile che entrerà nella storia per le emozioni che ci ha regalato.

Un problema fisico per Sarah Fahr all’ultimo istante del riscaldamento; una caviglia che si gira per Alessia Orro saltando per un muro nel primo set, con entrambe che continuano a giocare ma evidentemente non al top; Paola Egonu a lungo in panchina; gli indizi sembravano portare presagi negativi, specie dopo il 28-30 nel terzo set. Le squadre leggendarie sono però quelle che “rifiutano” la sconfitta e questa Italia rientra nella categoria a pieno titolo.

Ecco allora i tre punti consecutivi dal 12-13 avversario per vincere 15-13 al tie-break, uno della capitana Anna Danesi e due di Paola Egonu, che così ha lasciato il segno decisivo anche in una serata per lei non esaltante – come sanno fare i fenomeni. Adesso c’è la storia portata di mano: l’ultima Nazionale capace di detenere contemporaneamente il titolo olimpico e quello mondiale fu Cuba negli anni Novanta e fino al 2002, le Azzurre ci proveranno nella diretta Italia Turchia…

ITALIA TURCHIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO

Come già ieri, l’appuntamento con la diretta Italia Turchia in tv sarà su Rai 1, mentre la diretta streaming video sarà per tutti con sito o app di Rai Play, oppure tramite abbonamento grazie a DAZN e VBTV.

DIRETTA ITALIA TURCHIA: LE AZZURRE E LE NOSTRE AVVERSARIE

Certo, vincere in maniera netta ci fa stare più tranquilli, ma dimostrare di saper trionfare anche nelle battaglie più complicate è ulteriore elemento di fiducia verso la diretta Italia Turchia. Le Azzurre ci sono sotto ogni punto di vista, fisicamente, mentalmente e spiritualmente pronte alla battaglia per l’oro contro la Turchia di Daniele Santarelli, una sfida speciale naturalmente soprattutto per Monica De Gennaro, che come libero continua a dare lezioni al mondo intero. Ecco allora la sfida con la Turchia, che è ormai la più classica a livello di club, ma comincia ad esserlo anche per la Nazionale.

Splende naturalmente il ricordo della semifinale olimpica dell’anno scorso, dominata con un 3-0 praticamente senza storia dalle Azzurre. La Turchia però è in crescita costante, trascinata soprattutto dalle sue stelle come Ebrar Karakurt e soprattutto la cubana naturalizzata Melissa Vargas. Si annunciano tanti duelli stellari, dal loro punto di vista è la partita che potrebbe dare alla Turchia il primo oro mondiale alla prima volta nella quale sono entrate fra le prime quattro, magari una maggiore abitudine a partite di questo genere potrebbe essere un piccolo vantaggio per le Azzurre ma lo scopriremo nella diretta Italia Turchia…