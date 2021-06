Diretta Italia Turchia/ Streaming video Rai 1: inizio Europei 2020!

DIRETTA ITALIA TURCHIA: ESORDIO PER GLI AZZURRI!

Italia Turchia, in diretta dallo stadio Olimpico di Roma, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 11 giugno: è la nostra nazionale a dare il via ufficiale agli Europei 2020, finalmente il torneo continentale prende il via e lo fa con un anno di ritardo, a causa della pandemia di Coronavirus che aveva portato al rinvio di parecchie manifestazioni sportive. Siamo nel gruppo A, che comprende anche Galles e Svizzera; questa sera ci sarà solo una partita e gli azzurri, reduci da due amichevoli in cui hanno segnato 11 gol senza subirne, sono pronti a inaugurare un percorso che nella fase a gironi sarà sempre qui a Roma.

Un’Italia che, dopo la grande delusione per il mancato approdo ai Mondiali, ha ripreso fiducia con l’avvento di Roberto Mancini e centrato già ottimi risultati, come le qualificazioni agli Europei a punteggio pieno o la Final Four di Nations League da giocare a ottobre; naturalmente non andrà sottovalutata l’avversaria di questa sera, una nazionale che appare in crescita e ha qualità nei suoi titolari. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Turchia Italia, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sulle probabili formazioni con le scelte dei due allenatori.

DIRETTA ITALIA TURCHIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE GLI EUROPEI 2020

La diretta tv di Italia Turchia avrà un doppio appuntamento: la partita sarà infatti trasmessa in chiaro su Rai Uno, come ovviamente capita per tutte le partite della nostra nazionale di calcio, ma anche sul satellite con visione riservata agli abbonati, nello specifico su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Per la diretta streaming video, sarà possibile visitare sito o app ufficiali di Rai Play – senza costi aggiuntivi – oppure installare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, naturalmente qui per i clienti Sky. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI TURCHIA ITALIA

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA TURCHIA

In Italia Turchia Senol Gunes dovrebbe puntare su un 4-1-4-1 con Yokuslu vertice basso di un ideale struttura “completata” dalla prima punta Burak Yilmaz, con il ruolo di Calhanoglu che potrebbe essere più esterno rispetto a quanto avviene nel Milan e con Yazici che farebbe il trequartista tattico in compagnia di Tufan, mentre Karaman e Cengiz Under si giocano la maglia a destra. In difesa, Demiral favorito su Kabak per affiancare Soyuncu; Muldur e Meras i due terzini, con Mert Gunok che dovrebbe essere il portiere. Mancini ha pochi dubbi nel suo 4-3-3 per Turchia Italia: davanti a Gigio Donnarumma giocheranno Bonucci e Chiellini, Florenzi a destra e Spinazzola davanti a Emerson Palmieri per l’altra corsia. In mezzo Verratti, non al top, è destinato alla panchina e dunque spazio a Locatelli sulla mezzala, con Jorginho in cabina di regia e ovviamente Barella altro interno; il terzo ballottaggio è tra Domenico Berardi e Federico Chiesa con il primo in vantaggio per stare a destra nel tridente, Lorenzo Insigne partirà dall’altra corsia mentre la prima punta sarà Immobile, che vince il testa a testa con Belotti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha emesso le quote ufficiali per un pronostico su Italia Turchia: gli azzurri sono nettamente favoriti, lo vediamo dal valore di 1,57 volte la giocata che è stato posto sul segno 2 per la loro vittoria. L’affermazione della nazionale turca, regolata dal segno 1, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 7,25 volte l’importo investito mentre il segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



