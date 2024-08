DIRETTA ITALIA TURCHIA VOLLEY FEMMNILE STREAMING: PER LA STORIA! (OLIMPIADI PARIGI 2024)

La diretta Italia Turchia rappresenta un appuntamento straordinario alle Olimpiadi Parigi 2024: alle ore 20:00 di giovedì 8 agosto si gioca la semifinale di volley femminile, un punto che la nostra nazionale non aveva mai toccato nella storia e che ha saputo timbrare con uno splendido 3-0 alla Serbia, la nostra bestia nera che ci aveva eliminato a Tokyo e che è anche campione del mondo in carica. Un successo senza fronzoli, che ci ha detto della competitività del nostro gruppo: Julio Velasco ha aggiunto il tocco in più e quindi eccoci pronti a raccontare la splendida diretta Italia Turchia che vale davvero la storia.

Per noi, e per loro: campionessa europea, la Turchia non è mai salita sul podio alle Olimpiadi ma del resto questa nazionale ha fatto il vero salto di qualità poco tempo fa, anche grazie a Giovanni Guidetti (prima) e Daniele Santarelli. La naturalizzazione di Melissa Vargas, 42 punti nel quarto contro la Cina, è stato il tocco ulteriore: nella diretta Italia Turchia ripartiamo dalla vittoria ottenuta nel girone, in più avevamo vinto anche in Nations League ma va detto che in altre occasioni sono state le nostre avversarie a prevalere. Tra poco scopriremo come andranno le cose nell’attesissima e storica diretta Italia Turchia alle Olimpiadi Parigi 2024.

DIRETTA ITALIA TURCHIA: MAI COSÌ IN ALTO

Manca sempre meno alla diretta Italia Turchia: mai così in alto la nostra nazionale, che alle Olimpiadi Parigi 2024 si trova per la prima volta in semifinale e dunque potrebbe mettere al collo la prima medaglia di sempre ai Giochi. La speranza ovviamente è che sia oro o argento, perché non ci possiamo nascondere: era già stato scintillante il girone, ma il quarto di finale contro la Serbia ci ha presentato un’Italia davvero competitiva e con grande qualità, spinta da Julio Velasco che ha qualche sassolino da togliersi dalla scarpa, in termini di quell’oro olimpico sempre sfuggitogli quando era al comando della corazzata maschile.

La Turchia, dobbiamo dirlo, è fortissima: lo ha dimostrato in questi ultimi anni e nei quarti ha saputo avere ragione della Cina (al tie break), ha in Melissa Vargas una giocatrice che può vincere le partite da sola e dunque ci sarà da temere. Noi però possiamo schierare Paola Egonu e Ekaterina Antropova, ma tanto altro visto che contro la Serbia a brillare è stata soprattutto Caterina Bosetti. La diretta Italia Turchia dunque è davvero l’appuntamento con il sogno, un sogno molto concreto: prenderci la finale delle Olimpiadi Parigi 2024 e poi andare, eventualmente, a giocare per la medaglia d’oro. Tutto in una volta? Speriamo…