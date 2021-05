Diretta/ Italia Turchia (risultato 0-0) video streaming tv: 1^ set, via!

DIRETTA ITALIA TURCHIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende il via la diretta di Italia Turchia: una partita che rappresenta anche una sfida infinita a livello di club, perché quest’anno per la quinta volta nelle ultime 11 edizioni di Champions League le due finaliste hanno rappresentato queste nazioni. Siamo in vantaggio 3-2, avendo ottenuto i successi con Bergamo (2010) contro il Fenerbahçe, Casalmaggiore (2016) contro VakifBank e finalmente, poche settimane fa, con Conegliano che ha battuto ancora la squadra di Istanbul. In generale però la Turchia ha dominato questa competizione: da quando ha cambiato nome (appunto nella stagione 2008-2009) ha portato a casa 6 titoli, 4 di questi con VakifBank e uno a testa con Fenerbahçe e Eczacibasi, ma ha anche disputato tre finali perse (che sono quelle di cui abbiamo parlato più sopra). Va inoltre ricordato che quest’anno lo stesso VakifBank ha eliminato Busto Arsizio in semifinale, rimontando il 2-3 dell’andata con il 3-0 del ritorno; se l’Italia aveva portato quattro squadre ai quarti di Champions League (anche Novara e Scandicci) per la Turchia erano tre, presenti anche Fenerbahçe e Eczacibasi. Ora dunque è arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere come andranno le cose alla Fiera di Rimini, parola al campo perché la diretta di Italia Turchia sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA TURCHIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Turchia verrà trasmessa su La7: l’emittente è disponibile al numero 29 del digitale terrestre ed è dunque in chiaro per tutti, e possiamo già anticipare che, salvo variazioni di palinsesto, coprirà tutte le gare della nostra nazionale in questa Nations League. Inoltre, in assenza di un televisore, questo match si potrà seguire anche con il servizio di diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone e visitando il sito www.la7.it, senza costi aggiuntivi.

DIRETTA ITALIA TURCHIA: I TESTA A TESTA

Parlando dei precedenti di Italia Turchia, possiamo prendere in considerazione quelli che sono andati in scena nelle due edizioni di Nations League. Nel 2018 la nazionale turca di volley femminile ci aveva demolito all’esordio: era metà maggio e nel girone statunitense di Lincoln, nel Nebraska, l’Italia aveva perso senza appelli per 0-3, parziali 21-25, 21-25, 20-25 e dunque nemmeno una timida possibilità di prolungare il match vincendo qualche set. Quella Turchia sarebbe poi volata in finale, ma soprattutto ci aveva “rubato” il quinto e ultimo posto disponibile alla fase finale (da classifica, vista la qualificazione di diritto riservata alla Cina) pur se con un vantaggio di 6 punti. Doppio incrocio l’anno seguente, e una vittoria per parte: nell’ultima settimana della prima fase le azzurre avevano espugnato il Baskent Voleybol Salonu di Ankara vincendo al tie break dopo essere state sotto 1-2 nei set. Quarto posto per noi, quinto per le nostre avversarie, entrambe alla fase finale dove ci eravamo ritrovate nel gironcino di Nanchino: qui purtroppo la Turchia, poi volata in semifinale, ci aveva battuto nettamente (un altro 0-3), avevamo perso anche contro la Cina venendo eliminate senza la possibilità di giocarci una medaglia. Come andranno invece le cose questa sera? Lo scopriremo presto… (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA TURCHIA: SECONDO IMPEGNO AZZURRO

Italia Turchia è in diretta dalla Fiera di Rimini, alle ore 19:00 di mercoledì 26 maggio: si gioca per la seconda giornata della Nations League 2021, la competizione di volley femminile che ogni anno ci fa compagnia. Questa è un’edizione particolare, perché è quella che di fatto introduce le Olimpiadi: i Giochi sono stati spostati di un anno a causa della pandemia di Coronavirus, di conseguenza si incrociano con questa Nations League. Si parte ancora alle spalle degli Stati Uniti che hanno vinto le due edizioni precedenti; la nostra nazionale, dopo aver esordito ieri contro la Polonia, si trova nell’appuntamento di mezzo di questo primo girone che si concluderà contro la Serbia, ma il calendario volendo riassumere è abbastanza relativo.

Quel che conta dire, è che la Nations League 2021 sarà verosimilmente al ribasso, visto che le varie nazionali (e le azzurre sono tra di loro) si sono presentate con le seconde linee, essendo le big impegnate appunto nella preparazione alle Olimpiadi. In ogni modo staremo a vedere quello che succederà tra poche ore nella diretta di Italia Turchia, con la speranza che le azzurre sappiano farsi valere e ottengano una vittoria che possa anche dare fiducia a queste ragazze che si giocano qualcosa di grosso, almeno a livello individuale (ma non solo).

DIRETTA ITALIA TURCHIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Turchia rappresenta dunque il secondo impegno per le azzurre nella Nations League 2021. Naturalmente la possibilità di giocare questo torneo in casa lo rende più importante, anche se poi agli ordini di Giulio Bregoli (tattico dello staff di Davide Mazzanti, che con le big sarà impegnato nel collegiale in vista delle Olimpiadi) ci sono nomi “minori”. È comunque una bella occasione per vedere all’opera giovani o giocatrici meno affermate che possano dire la loro in vista del futuro, e sicuramente per gli appassionati potrà essere interessante assistere a una Nations League senza grandi nomi ma con contenuti comunque di rilievo. Dal punto di vista della formula, poiché anche l’intera fase preliminare si gioca in una bolla (appunto Rimini), non ci sono qualificate di diritto alla Final Four e dunque anche l’Italia dovrà giocarsi il pass per la fase finale della Nations League. Anche questo, inevitabilmente, contribuisce ad aumentare il livello della competizione e i motivi per assistervi.

