DIRETTA ITALIA TURCHIA: UNA SFIDA DI GRANDE VALORE

Appena poco meno di un anno fa era la semifinale olimpica, tappa fondamentale verso il trionfo a Parigi 2024, oggi sabato 12 luglio la posta in palio non può evidentemente essere la stessa ma di certo la diretta Italia Turchia, partita che si giocherà alle ore 19.00 di questa sera per la VNL 2025 di volley femminile ad Apeldoorn, in Olanda, sarà comunque un appuntamento affascinante e significativo per più di un motivo.

DIRETTA/ Italia Serbia (risultato finale 3-0): un'altra vittoria netta! (VNL 2025 donne, 10 luglio)

C’è naturalmente il ricordo di quella grande sfida, ma anche l’incrocio stellare fra Julio Velasco e Daniele Santarelli, che allena a livello di Nazionali proprio la Turchia, oltre a essere il tecnico di Conegliano. C’è allora anche la rivalità che è fortissima livello di club, con le squadre di Italia e Turchia che sono sicuramente le più forti in circolazione, ma che sta diventando sempre più evidente anche con le Nazionali.

Diretta/ Italia Belgio (risultato finale 3-0) video streaming tv: nona vittoria di fila! (oggi 9 luglio)

Parlando della Volleyball Nations League, l’Italia è la detentrice del titolo e il ruolino di marcia nei gironi per le nostre Azzurre è stato splendido, per cui la qualificazione per le Final Eight di Lodz è da tempo in cassaforte ed è diventata ufficiale con la vittoria contro il Belgio nella prima uscita di questa settimana che di fatto è diventata una preparazione di lusso per la Final Eight e in prospettiva naturalmente anche per i Mondiali.

Anche la Turchia d’altronde è già certa della qualificazione grazie a sua volta a un ruolino di marcia eccellente, il test sarà dunque di alto livello e ricordiamo che in realtà c’è comunque in palio qualcosa di concreto, perché in queste partite si determinerà la griglia per la fase ad eliminazione diretta. Un motivo in più per seguire la piccola rivincita della semifinale olimpica: faremo il bis nella diretta Italia Turchia?

Diretta Italia Usa/ Streaming video tv: chiusura contro i padroni di casa (VNL 2025, 30 giugno)

ITALIA TURCHIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Anche oggi, la diretta Italia Turchia in tv sarà una diretta streaming video garantita dalle piattaforme DAZN e Volleyballworld Tv, come sempre nel torneo.

DIRETTA ITALIA TURCHIA: IL REMAKE DELLA SEMIFINALE OLIMPICA

La posta in palio ovviamente non è nemmeno paragonabile, quindi la diretta Italia Turchia stavolta è da vivere come un prezioso test verso la Final Eight di VNL e i Mondiali, anche perché l’anno scorso la VNL vinta fu una spinta fondamentale verso il successivo trionfo olimpico e quindi le Azzurre ci tengono a fare grandi cose fin da questa competizione. Il 2023 invece era stato l’anno d’oro della Turchia, che a sua volta aveva vinto prima la Nations League e poi gli Europei.

Ecco allora che negli ultimi anni sta sempre più diventando chiara la tendenza che vede le squadre più in forma nella VNL avere effettivamente qualcosa in più anche nell’ottica del successivo grande evento, che stavolta saranno appunto i Mondiali in Thailandia. Ci saranno molte rivalità incrociate anche a livello di club, soprattutto pensando agli ultimi recenti movimenti di mercato: non sarà la più storica delle rivalità, ma ormai anche la diretta Italia Turchia è un classico a pieno titolo…