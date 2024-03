DIRETTA/ Italia Turchia U21 video streaming tv: sono pochi i precedenti recenti (26 marzo 2024)

DIRETTA ITALIA TURCHIA U21: I TESTA A TESTA

La diretta di Italia Turchia U21 ci consegna parecchi precedenti, anche se pochi sono davvero recenti: c’è naturalmente quello dello scorso settembre con il nostro 2-0 in trasferta, ma per trovare gli altri dobbiamo tornare all’autunno 2011 quando avevano incrociato la Turchia sempre nelle qualificazioni agli Europei. Il dato ci parla di quattro vittorie consecutive per l’Italia, le ultime tre senza subire gol; in casa abbiamo un 2-0 firmato dai gol di Riccardo Saponara e Mattia Destro, era l’Italia Under 21 allenata da Ciro Ferrara con in campo un Lorenzo Insigne poi espulso e schierato da esterno di centrocampo in un 4-4-2, davanti invece c’era Manolo Gabbiadini.

La Turchia non ci batte da un netto 3-0 in un’amichevole del 2002, la partita precedente a questo poker azzurro: Tuncay Sanli (doppietta) e Huseyin Kartal i marcatori, c’era ancora Claudio Gentile sulla nostra panchina mentre avevamo Marco Tardelli nel giugno 2000 quando abbiamo battuto i pari età turchi nel girone degli Europei di categoria, un 3-1 frutto delle reti di Gionatha Spinesi, Roberto Baronio (rigore) e Nicola Ventola, vedremo allora cosa succederà oggi in una partita con la quale di fatto possiamo già blindare la qualificazione alla fase finale degli Europei Under 21. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA TURCHIA U21 STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

C’è un unico modo per seguire in diretta Italia Turchia U21 ed è quello di iscriversi al sito ufficiale della FIGC che trasmetterà, sotto la sezione streaming, questo match. Se siete già iscritti invece vi basterà accedere al sito e andare nella stessa sezione.

ITALIA TURCHIA U21: PER BLINDARE LA QUALIFICAZIONE!

Noi che amiamo il calcio giovanile non possiamo che fare il conto alla rovescia per quanto riguarda la diretta di Italia Turchia U21, gara valida per le qualificazioni all’Europeo che si giocherà oggi 26 marzo alle ore 18,15. Gli azzurrini si trovano in testa alla classifica del girone dopo una convincente vittoria per 2-0 contro la Lettonia.

Con una squadra determinata e in forma, l’Italia cerca di mantenere la leadership e consolidare la propria posizione in vetta al gruppo. La Turchia si presenta come una sfida agguerrita, essendo attualmente al quinto posto in classifica. Dopo una vittoria convincente per 2-0 contro la Norvegia, gli ospiti arrivano carichi di fiducia e determinazione.

ITALIA TURCHIA U21: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci come di consueto sulle probabili formazioni della diretta di Italia Turchia U21 sperando di trovare i papabili protagonisti del match: in difesa azzurra ci sarà Calafiori, un difensore in grande forma che sta emergendo in questa stagione.

Con la sua solidità difensiva e la capacità di contribuire anche nell’aspetto offensivo, Calafiori è una pedina chiave per gli azzurrini, pronti a mettere in difficoltà gli attaccanti avversari. Dall’altra parte, la Turchia potrebbe affidarsi a Canak in attacco, un attaccante che si è messo in mostra segnando recentemente e che rappresenta una minaccia costante per la difesa avversaria.

ITALIA TURCHIA U21, LE QUOTE

In ultima battuta passiamo in rassegna le quote della diretta di Italia Turchia U21 grazie all’ausilio del sito della Sisal: il segno 1 è fissato a 2,3 mentre il suo opposto a 2,9. Il pareggio distinto dal segno X invece a 2,5.

