Diretta Italia Ucraina, calcio/ Streaming video tv: secondo match (Universiadi 2019)

Italia Ucraina si gioca alle ore 18:00 di venerdì 5 luglio, e rappresenta il secondo impegno della nostra nazionale di calcio maschile alle Universiadi 2019 di Napoli. L’esordio è stato positivo: la squadra di Arrigoni ha regolato il Messico con il risultato di 2-0, e dunque viaggia spedita verso la qualificazione alla fase successiva. Battere l’Ucraina significherebbe aver ottenuto il pass; ricordiamo che questi sono gironi composti da sole tre nazionali e noi abbiamo pescato tutto sommato bene, da padroni di casa inoltre possiamo essere in grado di fare la differenza e allora non resta che stare a vedere quello che succederà nella prossima partita. La diretta di Ucraina Italia scatta tra poco: diamo un rapido sguardo al modo in cui la nostra nazionale potrebbe scendere sul terreno di gioco aspettando il calcio d’inizio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ucraina Italia, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa dai Rai Sport e Rai Sport +: le due emittenti seguono infatti le Universiadi 2019 e bisognerà valutare se daranno risalto al calcio maschile nella giornata odierna. Eventualmente sarebbe a disposizione la diretta streaming video garantita dal sito www.raiplay.it, che non comporta costi aggiuntivi e del quale si può usufruire tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA ITALIA

Nelle probabili formazioni di Ucraina Italia notiamo che mister Arrigoni potrebbe puntare su una sorta di 4-3-1-2 poi adattabile ad altri moduli: in porta va Cucchietti, in difesa Florio e Tentardini saranno i due terzini con la coppia centrale di difesa che sarà formata da Gatti e Vitturini, quest’ultimo adattabile a questo ruolo pur essendo un esterno laterale. A centrocampo Zonta si occupa della cabina di regia; al suo fianco dovrebbe avere ancora una volta Serena, in gol nella partita di apertura contro il Messico, e Collodel mentre Sbrissa eventualmente può fare qualche passo avanti agendo in qualità di trequartista. Da definire se Ungaro sarà al suo fianco, andando a creare uno schema ad albero di Natale, o se invece farà direttamente compagnia a Galeandro che sarà il riferimento avanzato per la nostra nazionale.



