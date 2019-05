Diretta Italia Ucraina donne/ Streaming video e tv: amichevole a Pordenone (basket)

Italia Ucraina donne, amichevole di basket femminile, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 31 mqggio presso il PalaCrisafulli di Pordenone: è il primo appuntamento della nostra nazionale che, dopo otto giorni di raduno, si prepara a disputare gli Europei che saranno in Serbia e Lettonia tra il 29 giugno e il 7 luglio. Due anni fa ci aveva eliminato il Belgio, ma nel frattempo abbiamo fatto passi avanti; questa partita naturalmente non sarà importante dal punto di vista del punteggio che ne matuerà (anche se vincere aiuta a vincere e dunque si scende in campo per questo) ma più che altro per andare alla ricerca di qualche utile indicazione circa gli schemi ed eventualmente le rotazioni che il nostro Commissario Tecnico Marco Crespi dovrà studiare in vista del grande appuntamento. Restiamo allora in attesa della diretta di Italia Ucraina donne, nel frattempo possiamo parlare in maniera più approfondita di alcuni dei temi principali dell’amichevole di Pordenone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Italia Ucraina donne: tuttavia la Federazione mette a disposizione la possibilità, per tutti gli appassionati, di seguire la partita amichevole in diretta streaming video. Dovrete armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare senza costi la pagina Facebook ufficiale dell’Italbasket, dove verrà mandata la partita.

RISULTATI E CONTESTO

Italia Ucraina donne riparte idealmente non solo dalle partite di qualificazione – le azzurre sono arrivate davanti a Svezia, Croazia e Macedonia nel gruppo H perdendo una sola partita – ma anche e soprattutto da quanto accaduto a Praga il 24 giugno di due anni fa: quella sconfitta beffarda contro la Lettonia, quel fallo fischiato a Cecilia Zandalasini che ha impedito all’Italia di competere per il quinto posto e qualificarsi per i Mondiali dell’anno seguente. Agli Europei però siamo una presenza costante e abbiamo anche un oro; dopo qualche anno di assestamento il movimento della pallacanestro femminile sembra aver trovato nuova linfa e siamo fiduciosi che agli Europei potremo dire la nostra. A proposito: le azzurre sono state sorteggiate nel gruppo C con Turchia, Slovenia e Ungheria e giocheranno a Nis (in Serbia), avanzano le prime tre di ciascun girone ma vincere il raggruppamento significherebbe saltare il turno delle qualificazioni, andare direttamente ai quarti e avere un ostacolo in meno verso il titolo. Intanto però dobbiamo vedere quello che succederà in questa partita amichevole contro l’Ucraina, che di fatto apre il nostro cammino verso la Serbia.



